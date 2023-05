“My Ligier”, o semplicemente Myli. Una novità che intende rivoluzionare il piccolo mondo dell’auto grazie all’elettrificazione. È François Ligier, amministratore delegato dell’omonima azienda francese, a presentare la sua nuova creatura.

Per ricordarlo, l’azienda eccelle in due settori. Da un lato, la produzione di quadricicli leggeri, detti anche VSP o voiturette. Dall’altro, la produzione di mini-utility vehicle elettrici, come i 10.000 veicoli che equipaggiano le Poste francesi. Ad esempio, lo scooter elettrico a 3 ruote del vostro postino. Oggi, in un mercato in crescita, la Ligier Myli ha molto da offrire. E per farlo, sta diventando più raffinato e più elegante.

Ligier Myli: l’auto elettrica senza patente

Design

Non c’è dubbio che Ligier si stia muovendo verso l’alto con la sua auto elettrica senza patente. La Ligier Myli è un prodotto piuttosto sorprendente. A cominciare dal suo stile moderno, carino e seducente al tempo stesso. Realizzata in Francia presso il sito di Boufféré in Vandea, la Myli mira a rendere l’auto elettrica più sexy, e quindi più desiderabile.

Dall’esterno, l’auto si presenta come un piccolo e lusinghiero vasetto di yogurt, disponibile in vari colori e finiture. La tradizionale silhouette squadrata e arrotondata presenta un portellone posteriore in vetro, illuminazione interamente a LED e ruote da 13 a 15 pollici. A seconda della configurazione, il portellone posteriore può essere rifinito, come nel nostro modello top di gamma R.EBEL X. Adesivi, cerchi, cofano e griglia speciali e finiture in plastica grezza: il nostro modello di prova è un’auto sportiva.

Senza questi elementi di design “spicy”, le finiture G.OOD, I.DEAL ed E.PIC sono più convenzionali. In sostanza, siamo tornati alle ruote da 13 e 14 pollici e a un cofano “semplice”. Un valore non indifferente, ma bisogna tenere presente che la Ligier Myli è ancora un quadriciclo ben preparato. Se si osserva attentamente, la flessibilità e la qualità del taglio delle diverse parti in plastica possono essere migliorate.

Tanto più che la differenza di prezzo tra i due estremi della gamma è significativa, a parità di qualità. Le sue dimensioni: 2,96 m di lunghezza e 1,50 m di larghezza. E nonostante la sua compattezza, l’auto senza patente offre un bagagliaio reale di 459 l e fino a 615 l di capacità sotto il tetto. Più del doppio della capacità della Dacia Spring!

Interni

E onestamente, non stiamo esagerando. La Ligier Myli ha un abitacolo che è anche piuttosto lusinghiero. I sedili sono abbastanza morbidi e confortevoli per l’uso quotidiano. E per fortuna, perché gli utenti dei VSP diesel percorrono in media dagli 8.000 ai 10.000 km all’anno! Entrambi gli schienali sono reclinabili, ma solo quello del conducente è regolabile in profondità.

Ancora meglio: ha anche un sedile (molto) riscaldato su due livelli. Solo la regolazione in altezza del volante è davvero carente dal punto di vista dell’ergonomia interna. L’atmosfera a bordo è molto automobilistica, con una plancia e un volante ordinati e una console centrale ben rifinita.

