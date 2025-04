Scopri i limiti di lunghezza, larghezza e altezza per i veicoli in Italia

Introduzione ai limiti di sagoma

In Italia, la circolazione dei veicoli su strada è regolata da norme specifiche che stabiliscono i limiti di sagoma. Questi limiti sono fondamentali per garantire la sicurezza stradale e la fluidità del traffico. Secondo l’articolo 10 del Codice della Strada, i veicoli devono rispettare dimensioni massime in lunghezza, larghezza e altezza, inclusi eventuali carichi. La violazione di queste norme può comportare sanzioni significative.

Dimensioni massime per diversi tipi di veicoli

Le dimensioni massime variano a seconda del tipo di veicolo. Gli autoarticolati e gli autosnodati, ad esempio, non possono superare i 18 metri di lunghezza totale, inclusi gli organi di traino. Questa misura è stata aggiornata nel 2021, aumentando il limite precedente di 16,5 metri. Tuttavia, per i veicoli destinati a sistemi di trasporto rapido di massa, come gli autosnodati e i filosnodati, è consentita una lunghezza massima di 24 metri, ma solo su itinerari autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Regole specifiche per il trasporto di merci deperibili

Per i veicoli che trasportano merci deperibili in regime di temperatura controllata, la larghezza massima può arrivare a 2,60 metri, escluse le sporgenze dei retrovisori, purché questi siano mobili. È importante notare che chi circola con veicoli che superano i limiti di sagoma stabiliti rischia sanzioni pecuniarie che variano da 421 a 1.691 euro. In caso di violazione, il conducente deve immediatamente riportare il veicolo entro i limiti consentiti, altrimenti si procederà al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida.

Conseguenze delle violazioni

Le conseguenze per chi non rispetta i limiti di sagoma possono essere severe. Oltre alle sanzioni pecuniarie, il veicolo può essere fermato e il conducente è obbligato a prendere misure per rientrare nei limiti di dimensione. Solo una volta che il veicolo è stato riportato in regola, i documenti possono essere restituiti. Questa normativa è essenziale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e per prevenire incidenti causati da veicoli di dimensioni eccessive.