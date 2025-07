L’unione di Vodafone e Formula E: innovazione e sostenibilità in pista

Hey amiche e amici! 🌟 Oggi voglio parlarvi di una notizia che sta facendo vibrare il mondo delle corse: Vodafone e Formula E hanno ufficializzato una partnership che promette di rivoluzionare il nostro approccio alla sostenibilità e all’innovazione! Questo è proprio il tipo di collaborazione che fa vibrare le corde giuste per un futuro più verde e tecnologico. Volete sapere di più? Continuate a leggere!<\/p>

Un’alleanza strategica<\/h2>

Vodafone è ora ufficialmente partner della corsa di Berlino del 2025, un evento che non è solo una gara, ma un vero e proprio palcoscenico per l’innovazione. La Formula E, con il suo focus sull’elettrico e sostenibile, si sposa perfettamente con la missione di Vodafone di connettere le persone e proteggere il nostro pianeta. Questo è giving me major eco-friendly vibes! 🌍✨

In questo contesto, Vodafone avrà l’opportunità di mostrare come le sue soluzioni digitali possono potenziare aziende di tutte le dimensioni. Immaginate di assistere a una gara storica sull’aeroporto di Tempelhof a Berlino, mentre si discutono opportunità di networking B2B. Chi non vorrebbe essere parte di questo mix di adrenalina e innovazione? Vi immaginate l’atmosfera?<\/p>

Sostenibilità e innovazione in pista<\/h2>

Ma attenzione, la partnership non si limita solo a un logo sui cartelloni. Vodafone avrà diritti esclusivi di branding durante il weekend di gara, con una presenza prominente e integrazione nei canali digitali di Formula E. È come se stessero dicendo: “Siamo qui per fare la differenza!” 🏎️💨

Inoltre, Vodafone non si ferma a questo evento. Saranno anche Associate Partner di Change. Accelerated. Live: London, un summit dedicato a sostenibilità, sport e tecnologia. Qui, Vodafone avrà l’opportunità di essere un relatore e di condividere la propria visione per un futuro più sostenibile. Plot twist: non è solo una corsa, è un movimento! Chi altro lo pensa?<\/p>

Le parole dei protagonisti<\/h2>

Tiziana Di Gioia, Chief Revenue Officer di Formula E, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione, sottolineando quanto sia importante avere partner come Vodafone che condividono la stessa missione. Questo è un segnale forte per l’intero settore delle corse: l’innovazione e la sostenibilità non sono solo parole d’ordine, ma valori fondamentali. Chi non vorrebbe essere parte di questo cambiamento?

Allo stesso modo, Amanda Jobbins, Chief Marketing Officer di Vodafone Business Group, ha dichiarato che questa partnership rappresenta l’impegno di Vodafone a costruire un futuro più connesso e sostenibile. Questo è il tipo di leadership che vogliamo vedere! 💪

Cosa ne pensate? Credete che collaborazioni come questa possano davvero fare la differenza nel mondo delle corse e oltre? Fatecelo sapere nei commenti! #FormulaE #Vodafone #Sostenibilità<\/p>