Lyft amplia la sua presenza in Europa con l'acquisizione di FreeNow, ex servizio di BMW e Mercedes-Benz.

Un’acquisizione strategica nel settore della mobilità

Lyft, la nota azienda americana di mobilità con sede a San Francisco, ha recentemente annunciato l’acquisizione di FreeNow, un’app per la prenotazione di taxi precedentemente di proprietà di BMW e Mercedes-Benz. Questa operazione, valutata circa 175 milioni di euro, rappresenta un passo significativo per Lyft, che mira a raddoppiare il proprio mercato potenziale e aumentare le prenotazioni lorde annuali. La conclusione dell’affare è prevista per la seconda metà del 2025, ma Lyft ha già avviato i lavori per integrare le due piattaforme, promettendo un’esperienza utente fluida.

Espansione della rete di servizi in Europa

FreeNow continuerà a operare come prima, ma con l’obiettivo di espandere le proprie attività in 150 città di nove paesi europei, tra cui Irlanda, Regno Unito, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Italia, Polonia e Austria. Questa espansione è fondamentale per Lyft, che intende diversificare le proprie fonti di ricavo e aumentare il volume delle prenotazioni. Nel 2024, il 90% delle prenotazioni di FreeNow riguardava corse in taxi, con una flotta composta principalmente da veicoli di alta gamma, il che la rende un partner ideale per Lyft.

Implicazioni per gli utenti di FreeNow

Per gli utenti europei, e in particolare per quelli italiani, il cambiamento sarà minimo. FreeNow manterrà i suoi servizi attuali, ma è probabile che nel corso dell’anno ci sarà un rebranding, con il rosso del marchio FreeNow che verrà sostituito dal fucsia di Lyft. Inoltre, potrebbero essere introdotte offerte esclusive per i nuovi iscritti. Nonostante ciò, gli utenti possono aspettarsi che i servizi si amplino nel tempo, con la possibilità di prenotare anche biciclette e monopattini elettrici, già disponibili in alcuni paesi.

In sintesi, l’acquisizione di FreeNow da parte di Lyft segna un’importante evoluzione nel panorama della mobilità in Europa, promettendo nuove opportunità e servizi per gli utenti. Con una strategia di crescita ben definita, Lyft si prepara a diventare un attore chiave nel mercato europeo della mobilità.