Un nuovo capitolo nel mondo del tuning

Il mondo del tuning automobilistico è spesso caratterizzato da scelte audaci e da creazioni che sfidano le convenzioni. Mansory, noto per le sue elaborazioni estreme, ha recentemente attirato l’attenzione degli appassionati con la sua ultima creazione: la Mansory Elongation, un’interpretazione unica del controverso Tesla Cybertruck. Questo pick-up, già di per sé oggetto di dibattito per il suo design futuristico, ha subito un restyling che lo rende ancora più distintivo e audace.

Design audace e personalizzazione

Il design originale del Cybertruck, con le sue linee spigolose e la carrozzeria in acciaio inossidabile, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel settore automobilistico. Mansory ha deciso di spingersi oltre, introducendo una serie di componenti in fibra di carbonio che accentuano ulteriormente l’aspetto muscoloso del veicolo. Tra le modifiche più evidenti ci sono i paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, i passaruota allargati e le due ali posteriori che conferiscono al Cybertruck una presenza scenica senza precedenti.

Prestazioni e comfort all’interno

Non solo estetica, Mansory ha anche lavorato sull’abitacolo del Cybertruck, elevando il livello di comfort e lusso. Gli interni sono stati rivisitati con finiture in pelle pregiata, dettagli in carbonio e superfici rifinite con verniciature lucide o opache, a seconda delle preferenze del cliente. Ogni elemento è realizzato con una cura artigianale, dai ricami con il logo Mansory sui sedili ai tappetini personalizzati. Questo approccio garantisce che ogni proprietario possa godere di un’esperienza di guida unica e personalizzata.

Ruote e pneumatici per prestazioni elevate

Un altro aspetto che non può passare inosservato sono i mastodontici cerchi da 26 pollici, realizzati con una speciale lega di alluminio forgiato. Questi cerchi non solo conferiscono un aspetto imponente al veicolo, ma sono anche progettati per resistere alle sollecitazioni delle prestazioni elevate del Cybertruck. I pneumatici 315/40 R26 sono stati sviluppati specificamente per gestire la potenza dei motori elettrici, assicurando una guida sicura e reattiva.

Contattare Mansory per un’esperienza esclusiva

Se possiedi un Tesla Cybertruck e desideri distinguerti dalla massa, contattare Mansory potrebbe essere la scelta giusta. Sebbene i prezzi per queste personalizzazioni non vengano pubblicati, è chiaro che ogni modifica è pensata per offrire un’esperienza di guida senza pari. Con la Mansory Elongation, il Cybertruck non è solo un veicolo, ma un vero e proprio status symbol nel mondo dell’automobile.