Margine lordo: come calcolarlo e migliorare la redditività

Scopri perché il margine lordo è la bussola della redditività e come calcolarlo correttamente per prendere decisioni di prezzo e costo più efficaci

Il margine lordo è una metrica essenziale per qualsiasi azienda che voglia capire quanto resta dei ricavi dopo aver sostenuto i costi diretti di produzione. In termini pratici, il margine si calcola sottraendo il costo delle merci vendute (indicato spesso con l’acronimo COGS) dalle vendite nette e dividendone il risultato per le vendite nette. Questa operazione restituisce una percentuale che rappresenta la capacità dell’impresa di convertire ricavi in risorse disponibili prima delle spese operative generali. Considerare il margine lordo significa guardare alla salute del «core business» senza il rumore delle spese indirette.

Per rendere concreto il concetto: se le vendite nette sono 100.000 e il COGS è 60.000, il profitto lordo è 40.000 e il margine lordo risulta pari al 40% seguendo la formula [(vendite nette − COGS) / vendite nette] × 100. È utile conoscere anche la relazione con il markup, che indica di quanto si incrementa il prezzo rispetto al costo: un esempio tipico dal calcolatore mostra un markup del 66,67%, un margine del 40%, un profitto di $40 su un prezzo di vendita di $100 e un moltiplicatore di ricavo pari a 1,67x. Questi numeri aiutano a fissare prezzi più consapevoli e a valutare la sostenibilità di un’offerta.

Come si calcola il margine lordo

Il calcolo richiede poche operazioni ma molta attenzione nella raccolta dei dati. Prima di tutto bisogna definire le vendite nette, cioè i ricavi totali depurati di resi, sconti e concessioni; poi si determinano i componenti del COGS, comprendendo materie prime, manodopera diretta e spese generali di produzione direttamente imputabili al prodotto o al servizio. L’operazione successiva è sottrarre il COGS dalle vendite nette per ottenere il profitto lordo, infine dividere questo valore per le vendite nette e moltiplicare per 100 per ottenere la percentuale di margine lordo. Un calcolo accurato dipende dalla corretta categorizzazione dei costi: includere o escludere voci sbagliate altera il risultato e le decisioni basate su di esso.

Passaggi pratici

Per non sbagliare, è consigliabile seguire tre passaggi sistematici: 1) riconciliare le vendite nette con le fatture e rilevare resi e sconti; 2) dettagliare il COGS con evidenza delle voci dirette come materiali e manodopera; 3) verificare che non siano stati inclusi costi indiretti (affitti, marketing, amministrazione) che altererebbero il margine lordo. Un registro accurato e aggiornato facilita questo processo e rende più affidabili i confronti periodici o per singoli progetti.

Errori comuni e benchmark di settore

Tra gli errori più frequenti c’è la classificazione impropria dei costi: inserire spese indirette all’interno del COGS abbassa artificialmente il margine lordo, mentre non detrarre correttamente resi e sconti gonfia le vendite nette. Altri errori includono l’omissione di costi per subappaltatori o l’allocazione errata delle ore di lavoro tra produzione e attività indirette. Evitare questi scivoloni è cruciale per avere una fotografia veritiera della redditività operativa.

Variazioni per settore

I valori del margine lordo variano significativamente in base al modello di business: le attività di servizi e alcune imprese ad alto valore aggiunto tendono ad avere margini più elevati (dai circa 40% fino anche a 80% per alcuni servizi), mentre le aziende manifatturiere spesso si collocano in un range più contenuto (intorno al 25–35%). Le imprese software e SaaS puntano a margini alti, talvolta 70–85%, mentre retail e distribuzione possono avere margini più stretti, tipicamente 10–35% a seconda della nicchia. Contestualizzare il proprio margine rispetto al settore è fondamentale per valutare la performance.

Strategie per migliorare il margine e strumenti di supporto

Migliorare il margine lordo significa agire su due fronti: ridurre il COGS e aumentare i ricavi unitari senza incidere proporzionalmente sui costi diretti. Sul primo fronte si possono negoziare condizioni migliori con i fornitori, ottimizzare i processi produttivi per ridurre scarti e tempi di lavoro, e rivedere gli approvvigionamenti. Sul secondo fronte la strategia di prezzo, la differenziazione del prodotto e l’offerta di servizi a valore aggiunto consentono di incrementare il ricavo per unità venduta.

Per eseguire interventi efficaci è utile uno strumento di monitoraggio: Harvest aiuta a tracciare ore, costi e spese collegate ai progetti, permettendo di assegnare con precisione le voci che compongono il COGS. Con funzionalità come il timer con un clic, integrazioni con strumenti come Jira, Asana, Trello e GitHub, visualizzazioni giorno/settimana/calendario e la possibilità di trasformare i registri in fatture reali in pochi passaggi, Harvest facilita l’analisi della redditività e la raccolta di dati necessari per calcolare correttamente il margine lordo e prendere decisioni informate.

In conclusione, il margine lordo non è solo una percentuale: è uno strumento operativo che guida le scelte sui costi, i prezzi e gli investimenti. Ottenere calcoli accurati, confrontarsi con i benchmark di settore e adottare strumenti di controllo continuo permette di trasformare i numeri in vantaggio competitivo.