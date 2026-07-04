Mario Isola alla guida di Aci Sport: esperienza internazionale per rilanciare l’automobilismo italiano

Mario Isola è il nuovo direttore generale di Aci Sport; il manager milanese, dopo trent'anni in Pirelli, lavorerà per avvicinare i giovani, promuovere la sostenibilità e valorizzare l'automobilismo italiano oltre confine

La nomina di Mario Isola a Direttore Generale di Aci sport S.p.A. segna l’inizio di una fase operativa nuova per la Federazione automobilistica nazionale. L’ingresso del manager milanese mette a disposizione dell’ente una lunga carriera nel motorsport internazionale e una rete di relazioni consolidate sui principali palcoscenici sportivi mondiali. Questo cambio di guida è pensato per rafforzare la capacità dell’Automobile Club d’Italia di promuovere, comunicare e valorizzare le attività motoristiche italiane fuori e dentro i confini nazionali.

In occasione dell’insediamento, Isola ha espresso entusiasmo per il nuovo incarico e ha evidenziato alcuni punti chiave del suo mandato, a partire dall’attenzione alle nuove generazioni. L’approccio annunciato unisce la conoscenza tecnica maturata in oltre trent’anni di attività con una visione strategica rivolta a sostenibilità, inclusione e tutela ambientale. È disponibile anche una prima intervista video che racconta le priorità e gli intenti per il futuro prossimo dell’organizzazione.

Il percorso professionale: trent’anni in Pirelli e leadership nel motorsport

Prima di approdare in Aci Sport Mario Isola ha costruito la sua carriera all’interno di Pirelli dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Direttore della Divisione Motorsport del gruppo. In quel ruolo ha coordinato attività legate a competizioni di alto livello, inclusi il Campionato del Mondo Rally e la Formula 1 maturando esperienza nella gestione tecnica, negli sviluppi pneumatici e nella logistica di eventi internazionali. Il bagaglio professionale di Isola unisce competenze manageriali, conoscenza dei mercati internazionali e consapevolezza operativa delle esigenze di team, organizzatori e partner commerciali.

Competenze tecniche e relazioni internazionali

La figura di Isola si caratterizza per una profonda comprensione delle dinamiche tecniche del motorsport e per una capacità consolidata di dialogare con stakeholder globali. Il suo curriculum include la gestione di forniture tecniche per competizioni, il coordinamento di programmi di sviluppo e la negoziazione con organizzatori internazionali. Queste competenze sono considerate strategiche per una Federazione che punta a consolidare relazioni estere e ad attrarre eventi e talenti in Italia.

Obiettivi annunciati per Aci Sport: giovani, sostenibilità e internazionalizzazione

Tra gli obiettivi dichiarati da Isola al momento dell’insediamento ci sono l’avvicinamento delle nuove generazioni alle discipline motoristiche e il consolidamento del ruolo di Aci Sport nel panorama internazionale. L’intento esplicito è di costruire percorsi formativi e di talent scouting che permettano ai giovani piloti e ai professionisti del settore di emergere con criteri meritocratici, offrendo contemporaneamente strumenti di comunicazione moderni per rendere lo sport automobilistico più accessibile e attraente.

Priorità su sostenibilità, inclusione e ambiente

Un elemento ricorrente nelle dichiarazioni del neo Direttore è l’attenzione alla sostenibilità e all’inclusione. Aci Sport intende integrare pratiche più sostenibili negli eventi e nei regolamenti, promuovendo iniziative che riducano l’impatto ambientale e favoriscano la partecipazione di categorie tradizionalmente sottorappresentate. L’approccio evocato da Isola combina obiettivi ambientali con la necessità di innovare la comunicazione verso il pubblico, valorizzando progetti che coniughino performance sportive e responsabilità sociale.

La strategia proposta mira inoltre a sfruttare la visibilità internazionale per esportare il made in Italy dell’automobilismo sportivo, con programmi dedicati alla promozione di gare, tecnologie e competenze italiane all’estero. Questo piano include la collaborazione con club, scuderie e partner industriali per aumentare le opportunità competitive e formative dei talenti nazionali.

Prime iniziative e comunicazione

Al centro del lancio operativo c’è anche la volontà di migliorare la comunicazione istituzionale di Aci Sport. La prima intervista rilasciata da Isola costituisce un primo passo verso una maggiore trasparenza delle decisioni e una più efficace valorizzazione delle attività federali. I prossimi mesi vedranno l’avvio di progetti concreti di coinvolgimento giovanile e la definizione di linee guida per integrare criteri di sostenibilità nelle manifestazioni gestite o supportate dall’ente.

Con il nuovo Direttore Generale, Aci Sport si propone di mettere a sistema competenze tecniche, esperienze internazionali e programmi di promozione per rafforzare la posizione dell’automobilismo italiano su scala globale, mantenendo al centro l’attenzione verso i giovani, l’ambiente e l’inclusività.