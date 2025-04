Un’icona della storia automobilistica

La Maserati 200S rappresenta un capitolo fondamentale nella storia delle vetture da competizione. Costruita tra il 1955 e il 1957, questa vettura è stata concepita per affrontare le sfide delle gare internazionali, dove la competitività era in costante aumento. L’esemplare esposto alla Milano Design Week 2025 è stato realizzato nell’aprile del 1956 e presenta una carrozzeria sportiva firmata Fiandri, che ne esalta le linee eleganti e aerodinamiche.

Prestazioni straordinarie

Dotata di un motore quattro cilindri da 1.993 cc, la Maserati 200S eroga una potenza di 190 CV a 7.400 giri/min, un valore eccezionale per l’epoca. Questa potenza è supportata da un telaio tubolare leggero, che conferisce alla vettura agilità e velocità. Grazie a queste caratteristiche, la 200S ha partecipato a numerose competizioni fino al 1960, guidata da piloti di spicco come Gilberto Cornacchia e Mennato Boffa, dimostrando di essere una vera forza della natura in pista.

Un restauro che celebra l’eredità

Dopo una lunga conservazione negli stabilimenti Maserati, la 200S ha subito un attento restauro per riportarla alle sue condizioni originali. Oggi, il pubblico ha l’opportunità di ammirarla presso la Boutique Larusmiani, situata nel prestigioso Monte Napoleone District di Milano. Questo evento non solo celebra l’eredità sportiva di Maserati, ma rappresenta anche un tributo alla passione per le auto da corsa e all’arte della meccanica. La Maserati 200S è un simbolo di innovazione e tradizione, un perfetto esempio di come il design e la tecnologia possano unirsi per creare un capolavoro automobilistico.