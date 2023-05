Da venerdì 19 a domenica 21 maggio 2023, sulle rive del Lago di Como, a nord di Milano, si è tenuto il Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Questo prestigioso evento che celebra la bellezza automobilistica si è tenuto quest’anno sotto il tema Amici & Automobili.

Il Concorso d’Eleganza è organizzato in otto categorie, tra cui la celebrazione del centenario della 24 Ore di Le Mans e il 75° anniversario della Porsche. Ogni anno le case automobilistiche riservano sorprese, come i consueti modelli tributo di BMW.

Maserati elogia la Birdcage 61 al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023

Quest’anno è la Maserati a essere sotto i riflettori con la Kode61 Birdecage, un’evocazione modernizzata della famosa Bircage, una serie di barquette sportive iscritte alle competizioni negli anni Cinquanta e Sessanta, il cui soprannome deriva dalla struttura tubolare del telaio, che ricorda quella di una voliera.

Disegnata magistralmente dal designer giapponese Kiyoyuki Okuyama – meglio conosciuto come Ken Okuyama, che ha disegnato tra l’altro la Ferrari Enzo – questa Kode61 celebra la Maserati Birdcage Tipo 61, progettata per partecipare alla 24 Ore di Le Mans con l’illustre Stirling Moss al volante.

Questa vettura bicolore dal design contemporaneo ricorda in qualche modo una Ferrari Monza SP2, che sembra fungere da base. Per certi aspetti evoca anche lo studio stilistico Alpine Vision Gran Turismo del 2015. Per Ken Okuyama, lavorare alla Maserati Bircage non è una novità: è stato il primo designer di Pininfarina nel 2005, quando ha disegnato il prototipo Birdcage 75th per celebrare il 75° anniversario del marchio del tridente.

E più recentemente, nel 2017, il suo Kode 0 era una reinterpretazione della Lamborghini Aventador. Dal canto suo, Alfa Romeo attingerà al know-how di Maserati per proporsi come futura supercar da collezione.

