Il programma Fuoriserie di Maserati

La Maserati è da sempre sinonimo di lusso e prestazioni, ma oggi offre ai suoi clienti qualcosa di ancora più speciale: la possibilità di personalizzare la propria auto attraverso il programma Fuoriserie. Questa iniziativa, che ha preso vita nello storico stabilimento di Modena, consente ai clienti di creare un veicolo che rispecchi completamente il loro stile e le loro preferenze. Con tre livelli di personalizzazione – Fuoriserie Corse, Fuoriserie Futura e Bespoke – Maserati si impegna a soddisfare ogni desiderio, trasformando ogni auto in un pezzo unico.

Un esempio unico: la Maserati MC20 Cielo “Less is More..?”

Un esempio emblematico di questa personalizzazione è la Maserati MC20 Cielo “Less is More..?”, un’auto che incarna l’essenza del programma Bespoke. Questa vettura è stata realizzata con colori a contrasto ispirati al movimento artistico Bauhaus, rielaborando le forme della MC20 Cielo in modo innovativo. La base blu opaco, il Blu Corse Matte, è arricchita da dettagli che richiamano la storia del marchio, come il tridente stilizzato sul cofano motore e i cerchi da 20″ Corsa Forgiati Opachi, ognuno verniciato in modo diverso per un effetto visivo sorprendente.

Il processo di personalizzazione

Il processo di personalizzazione inizia nello showroom, dove i clienti possono esplorare un vasto catalogo di opzioni e lavorare a stretto contatto con designer esperti. Le Officine Fuoriserie Maserati sono dotate di tecnologie all’avanguardia che combinano artigianalità e automazione. Ogni vettura passa attraverso un rigoroso controllo qualità, garantendo che ogni dettaglio sia perfetto. Con oltre 20 postazioni di verniciatura, il rinnovato impianto è in grado di produrre fino a 24 vetture al giorno, assicurando che ogni Maserati sia realizzata con la massima cura e attenzione.