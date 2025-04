Introduzione alla Maserati Grecale 2025

La Maserati Grecale rappresenta un punto di riferimento nella gamma del Tridente, un SUV medio che si distingue per eleganza e prestazioni. Con l’aggiornamento del 2025, Maserati ha introdotto significative novità, ampliando la gamma e migliorando le motorizzazioni. La nuova versione Folgore, completamente elettrica, segna un passo importante verso la sostenibilità, mentre le varianti a motore termico continuano a offrire potenza e prestazioni elevate.

Le nuove versioni e motorizzazioni

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione della versione d’accesso, semplicemente chiamata Grecale. Questa nuova variante sostituisce la precedente GT e offre un motore 4 cilindri mild hybrid, disponibile in due potenze: 300 CV e 250 CV, quest’ultima per evitare il superbollo. La Grecale è dotata di cerchi diamantati da 20 pollici, sedili comfort regolabili elettricamente e interni in pelle, rendendola un’opzione attraente per un pubblico più ampio.

La versione Modena, con i suoi 330 CV, mantiene il suo posto nella gamma, offrendo un assetto adattivo e dettagli estetici più sportivi. Infine, la Trofeo, con il potente V6 Nettuno da 530 CV, rappresenta il vertice della gamma, promettendo prestazioni senza compromessi. Con l’arrivo della Folgore, Maserati si posiziona anche nel mercato dei SUV elettrici, offrendo un modello con batteria da 105 kWh e una potenza di 410 kW, equivalente a circa 557 CV.

Personalizzazione e interni di lusso

Maserati ha investito notevolmente nella personalizzazione della Grecale, introducendo una nuova tavolozza di colori che comprende 11 varianti, oltre a nuove finiture opache. Tra i colori più accattivanti ci sono il Blu Pastello e il Giallo Genio Gloss. Gli interni non sono da meno, con nuove opzioni di rivestimento in pelle e oltre 2.000 combinazioni disponibili di serie, senza contare le possibilità quasi illimitate offerte dal programma Fuoriserie.

Inoltre, Maserati ha introdotto pacchetti di servizi chiamati Bundle, che raggruppano manutenzione e garanzia estesa a prezzi competitivi, rendendo l’esperienza di possesso più semplice e trasparente. Questi pacchetti includono anche servizi come il Pick-up & Delivery e la Courtesy Car, pensati per migliorare la comodità del cliente.

Prezzi e disponibilità

Il listino della Maserati Grecale 2025 parte da 83.900 euro per la versione base da 300 CV, mentre la Trofeo raggiunge i 128.100 euro. La Modena è disponibile a partire da 91.600 euro e la Folgore elettrica parte da 113.700 euro. Per promuovere il lancio del MY25, Maserati ha organizzato il Grecale Urban Tour, un roadshow che toccherà importanti città italiane, presentando la Grecale non solo come un’auto, ma come un’opera d’arte in movimento.