Matt VanDyke e Branden Coté guidano Ram e Jeep: le strategie di Stellantis

Stellantis ha nominato Matt VanDyke come nuovo CEO di Ram e Branden Coté alla guida di Jeep. Entrambi porteranno una vasta esperienza nel settore automotive per rafforzare i marchi americani del gruppo.

Stellantis continua a rafforzare la sua leadership con due importanti nomine che riguardano i marchi Ram e Jeep. Matt VanDyke e Branden Coté, due professionisti con un’esperienza consolidata nel settore automobilistico, sono stati scelti per guidare questi iconici brand verso nuove sfide di mercato.

Queste decisioni strategiche fanno parte del piano di crescita del gruppo guidato da Antonio Filosa che mira a consolidare la presenza di Stellantis nel mercato nordamericano attraverso una leadership esperta e visionaria.

Matt VanDyke alla guida di Ram

Dal 20 luglio 2026 Matt VanDyke assumerà la carica di CEO di Ram raccogliendo il testimone da Tim Kuniskis che aveva mantenuto l’incarico ad interim dopo la sua nomina a responsabile dei marchi americani e della strategia commerciale di Stellantis North America nel luglio 2026.

VanDyke porta con sé una carriera ricca di esperienze significative. Prima di unirsi a Stellantis, ha ricoperto il ruolo di presidente di Shift Digital una società leader nel marketing digitale per l’industria automotive. In precedenza, è stato CEO di FordDirect e ha svolto numerosi incarichi presso la Ford Motor Company tra cui Head of US Marketing, vicepresidente Marketing per Ford Europa e responsabile globale Marketing, Sales & Service del marchio Lincoln.

Branden Coté al timone di Jeep

Dal 3 agosto 2026 Branden Coté diventerà il nuovo CEO di Jeep subentrando a Bob Broderdorf che lascerà temporaneamente l’incarico per un congedo per malattia. Al suo rientro, Broderdorf assumerà un nuovo ruolo manageriale all’interno dell’azienda.

Coté arriva in Stellantis con oltre vent’anni di esperienza nella gestione delle attività commerciali e della rete di concessionari. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Brand President in AutoNation supervisionando diversi marchi premium. Il suo percorso professionale include anche incarichi di responsabilità presso Aston Martin LagondaCanoo e Mercedes-AMG/Mercedes-Benz USA.

Una strategia per rafforzare i marchi americani

Le nomine di VanDyke e Coté rappresentano uno dei primi interventi organizzativi voluti da Antonio Filosa per sostenere il piano di crescita di Stellantis. L’obiettivo è affidare i marchi strategici del gruppo a manager con una solida esperienza nelle vendite, nel marketing e nella gestione delle reti commerciali.

Commentando le nomine, Tim Kuniskis ha sottolineato come VanDyke e Coté abbiano le competenze necessarie per accompagnare Ram e Jeep nella prossima fase di sviluppo, mantenendo il focus sui clienti e sul rafforzamento dei due storici marchi americani. Ha inoltre ringraziato Bob Broderdorf per il lavoro svolto alla guida di Jeep, confermando che continuerà a ricoprire un ruolo di leadership all’interno dell’azienda una volta concluso il periodo di assenza.

Con queste mosse, Stellantis punta a consolidare la sua posizione nel mercato nordamericano, dove ha registrato una crescita del 38% nelle consegne globali, raggiungendo 1,6 milioni di veicoli. La strategia di Filosa mira a mantenere un aumento costante delle vendite, con un incremento del 10% previsto per il prossimo futuro.