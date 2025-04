Un’altra vittoria per Max Verstappen

Il Gran Premio del Giappone ha visto ancora una volta il dominio di Max Verstappen, che ha centrato la sua quarta vittoria consecutiva sul circuito di Suzuka. Il campione del mondo in carica ha dimostrato una gestione impeccabile della corsa, partendo dalla pole position e mantenendo il controllo dall’inizio alla fine. Nonostante un tentativo audace di sorpasso da parte di Lando Norris, Verstappen ha mantenuto la calma, evitando qualsiasi rischio e assicurandosi la vittoria con un margine di 1.4 secondi.

Le McLaren in evidenza

Le due McLaren, forti delle recenti vittorie a Melbourne e Shanghai, hanno mostrato prestazioni solide, con Norris che ha chiuso secondo e il compagno di squadra Oscar Piastri che ha seguito a breve distanza. Piastri ha dimostrato di avere un passo competitivo, soprattutto nelle fasi finali della gara, suggerendo che la squadra britannica è in crescita e potrebbe diventare una seria contendente per il titolo.

Le difficoltà della Ferrari

La Ferrari ha faticato a trovare il ritmo giusto, con Charles Leclerc che ha chiuso quarto, ma con un distacco di 16 secondi dal vincitore. Questo risultato evidenzia le difficoltà della scuderia italiana su un tracciato tecnico come quello di Suzuka. Anche Lewis Hamilton ha avuto una gara sottotono, chiudendo settimo e non riuscendo a sfruttare al meglio la strategia di gomme. La Mercedes sembra ancora in fase di recupero rispetto ai leader della corsa.

Un giovane talento in ascesa

Un altro protagonista della gara è stato Andrea Kimi Antonelli, che ha impressionato con una prestazione solida, chiudendo in zona punti e stabilendo record importanti. A soli 18 anni, Antonelli è diventato il pilota più giovane a segnare un giro veloce in gara, dimostrando di avere un futuro luminoso davanti a sé.

Prossimi appuntamenti in pista

Con il GP del Giappone archiviato, la Formula 1 si prepara per il prossimo appuntamento in Bahrain, dove le squadre avranno l’opportunità di testare le loro prestazioni su un altro tracciato. La Red Bull e la McLaren si sfideranno nuovamente, mentre la Ferrari spera di apportare aggiornamenti tecnici per migliorare le proprie prestazioni. La competizione si fa sempre più intensa e gli appassionati non vedono l’ora di assistere a un’altra emozionante gara.