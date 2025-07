Mazda CX-5 2025: il futuro dell’infotainment

La Mazda CX-5 si rinnova: meno pulsanti e un grande schermo per un'esperienza di guida più sicura e intuitiva.

Quando si parla di automobili, ci sono frasi che diventano quasi dei mantra. “Squadra che vince non si cambia” è una di quelle, ma Mazda sembra voler dimostrare che anche le squadre vincenti possono evolversi. La Mazda CX-5, lanciata nel 2012 e già venduta in oltre 4.7 milioni di esemplari, ha appena svelato la sua terza generazione, e le novità non mancano. Mentre l’aspetto esterno rimane un’evoluzione sottile rispetto al passato, il vero cambiamento è all’interno. E sì, stiamo parlando di un cruscotto minimalista che ha già suscitato aspre critiche.

Un cruscotto minimalista che divide

All’interno della nuova CX-5, il design è pulito e senza fronzoli, con un grande display touchscreen al centro. Questo ha portato a reazioni contrastanti: da un lato, c’è chi applaude la scelta di modernizzare l’interfaccia, dall’altro, i puristi lamentano la mancanza di pulsanti fisici. Chi altro ha notato che alcuni commenti sui social sono stati piuttosto velenosi? Frasi come: “Niente manopole e pulsanti, non la compro!” oppure “L’ergonomia è fondamentale, perché complicarsi la vita?” sono solo alcuni esempi. Ma dietro a queste critiche, Mazda ha condotto uno studio approfondito che rivela una preferenza crescente per un sistema di infotainment più semplice e intuitivo.

Tamara Mlynarczyk, responsabile delle relazioni pubbliche per Mazda North America, ha spiegato che la decisione di semplificare i comandi è stata guidata dal feedback dei clienti. La nuova interfaccia uomo-macchina (HMI) punta a un uso più pratico e sicuro: “Vogliamo che il conducente possa gestire tutto senza distogliere lo sguardo dalla strada”. Questo approccio è in linea con la filosofia di guida sicura di Mazda, che ha sempre cercato di minimizzare le distrazioni mentre si è al volante. Ma, la domanda sorge spontanea: è davvero un passo avanti o un rischio calcolato?

Il futuro dell’infotainment

La CX-5 2025 non è l’unico modello Mazda a seguire questa tendenza. Anche la berlina elettrica EZ-6, venduta in Cina, ha adottato un layout simile, e il crossover elettrico EZ-60 promette un display ancora più grande. Mazda sta davvero abbracciando un cambiamento significativo, allontanandosi dalla tradizionale ghiera rotante che molti di noi hanno amato. Plot twist: questo è un passo in avanti, ma solleva anche interrogativi: è davvero la direzione giusta?

Matthew Valbuena, ingegnere capo per HMI e infotainment di Mazda, aveva già avvisato riguardo ai rischi delle interfacce touchscreen. Nel 2019, parlando della Mazda3, ha evidenziato come l’uso di un touchscreen possa influenzare la stabilità del veicolo. Insomma, ogni cambiamento porta con sé delle sfide, e il passaggio a un’interfaccia più digitale non fa eccezione. È possibile che i puristi abbiano ragione? 🤔

La continua evoluzione di Mazda

Ora, rimane da vedere se questa tendenza si estenderà ad altri modelli, come la tanto attesa Miata. Chi di voi spera in un ritorno ai pulsanti per il controllo delle funzioni principali? La domanda è aperta e il dibattito è acceso. Unpopular opinion: personalmente, credo che un equilibrio tra innovazione e tradizione sia fondamentale. Un grande schermo è fantastico, ma non possiamo dimenticare l’importanza della praticità e della funzionalità.

Quindi, cari lettori, che ne pensate di questo nuovo corso di Mazda? Siete pronti a dire addio ai pulsanti fisici o preferite un approccio più classico? Fatemi sapere nei commenti! 💬✨