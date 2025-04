Design e stile

La Mazda CX-60 si presenta con un design elegante e raffinato, caratterizzato da linee scolpite e superfici pulite. Il linguaggio stilistico Kodo del marchio giapponese è evidente nei dettagli, come i fari LED sottili e la calandra imponente con finiture cromate. Le dimensioni rimangono costanti nel modello 2025, con una lunghezza di 4,74 metri, una larghezza di 1,89 metri e un’altezza di 1,69 metri, offrendo un aspetto sofisticato e moderno.

D’altro canto, la Skoda Kodiaq si distingue per un design più massiccio e razionale, con linee nette e un posteriore rialzato che garantisce maggiore spazio interno. Con una lunghezza di 4,76 metri e un passo generoso di 2,79 metri, la Kodiaq offre un look pratico e funzionale, perfetto per le famiglie. La firma luminosa moderna e le protezioni sottoscocca aggiungono un tocco di robustezza al veicolo.

Interni e comfort

All’interno, la CX-60 offre un abitacolo raffinato, con materiali di alta qualità e finiture curate. La plancia è dotata di un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un display centrale di pari dimensione, anche se l’infotainment non è touchscreen, ma gestito tramite un rotore nel tunnel centrale. Questa scelta, sebbene pensata per la sicurezza, può risultare meno intuitiva per alcuni utenti. Il bagagliaio ha una capacità minima di 570 litri, espandibile fino a 1.726 litri abbattendo i sedili posteriori.

La Kodiaq, invece, punta sulla praticità e sulla tecnologia. La plancia è dominata da un grande schermo touch da 13 pollici, affiancato da un Digital Cockpit da 10 pollici e un head-up display. I comandi digitali a rotazione per il climatizzatore rappresentano una novità interessante. Gli interni sono spaziosi e disponibili in configurazioni a 5 o 7 posti, con un bagagliaio che varia da 340 a 2.035 litri nella versione a 7 posti e da 910 a 2.105 litri in quella a 5 posti, rendendo la Kodiaq estremamente versatile.

Motorizzazioni e prestazioni

La Mazda CX-60 offre tre motorizzazioni, tra cui una plug-in hybrid a benzina con motore 2.5 e unità elettrica per una potenza complessiva di 327 CV. Questa versione garantisce oltre 60 km di autonomia in modalità elettrica, grazie a una batteria da 17,8 kWh. Inoltre, è disponibile un motore diesel sei cilindri in linea mild hybrid, con varianti da 200 e 249 CV, entrambe abbinate a un cambio automatico a 8 rapporti.

La Skoda Kodiaq, invece, presenta una gamma di motorizzazioni più ampia, con varianti mild hybrid, diesel e plug-in hybrid. La versione base è dotata di un motore 1.5 TSI mild hybrid da 150 CV, mentre la sportiva RS monta un 2.0 TSI da 265 CV, capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 6,5 secondi. La Kodiaq offre anche una variante plug-in hybrid con un totale di 204 CV e una batteria da 25,7 kWh, che consente circa 100 km di autonomia in elettrico.