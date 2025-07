Mazda Iconic SP: la nuova sportiva che fa sognare

Ragazze, parliamo di Mazda! 🚗💨 Avete sentito le ultime novità sulla Iconic SP? È come se la casa di Hiroshima stesse per farci vivere un sogno automobilistico. Dopo averci abituati a concept che svaniscono nel nulla, questa volta sembra che ci sia qualcosa di concreto in ballo. Pronti a scoprire di più?

Il mistero della Iconic SP

Quando Mazda ha presentato la Iconic SP al Japan Mobility Show nell’ottobre 2023, molti di noi si sono chiesti: sarà l’ennesima bellezza da ammirare solo nei musei? Ma, a quanto pare, questa volta le cose potrebbero andare diversamente. Dalla sede di Mazda a Fuchu arrivano voci che parlano di una nuova sportiva in fase avanzata di sviluppo, destinata a stare al fianco della leggendaria MX-5. E indovinate un po’? Potrebbe montare un motore rotativo! 🔥

Il design? Ispirato alla Iconic SP, ovviamente! Immaginate una sportiva affusolata, con linee che fanno girare la testa. Dovrebbe misurare 4,18 metri di lunghezza e 1,85 di larghezza, decisamente più grande della MX-5 attuale. Questo la colloca in una fascia di mercato più alta, proprio come le storiche RX-7 e RX-8. Chi altro pensa che il nome RX-9 abbia senso? 🧐

Un design che colpisce

Il capo del design, Masashi Nakayama, ha accennato a un possibile ritocco delle dimensioni nella versione di serie, ma l’idea è di mantenere un aspetto sportivo e audace. Gli elementi come i gruppi ottici posteriori rotondi e la calandra scolpita potrebbero rimanere, mentre i fari a scomparsa potrebbero essere un po’ in dubbio. E che dire del telaio in fibra di carbonio? Potrebbe essere un sogno, ma potrebbe anche far lievitare i costi. Chi altro spera che questo sogno diventi realtà? 🌟

Inoltre, sembra che il design del nuovo SUV CX-5 influenzerà anche le future auto sportive. Dettagli come i fari “impilati” potrebbero diventare un marchio di fabbrica. E i nostri rendering cercano di catturare questa essenza! È così emozionante pensare a come la Mazda stia evolvendo, vero?

Il ritorno del motore rotativo

Ma parliamo della parte che ci fa battere il cuore: il motore rotativo. Mazda ha dichiarato che il CEO Katsuhiro Moro ha creato un team di ingegneri per dedicarsi a questo motore iconico. La Iconic SP ha già mostrato un’interessante combinazione di motore elettrico e motore Wankel, proprio come sulla MX-30. Ma cosa ne pensate? È il futuro che volevamo? ⚡️

Se questa nuova coupé arriverà come previsto, potrebbe costare attorno ai 50.000 dollari, una cifra che la posizionerebbe tra la Nissan Z e la Toyota Supra. Ma non preoccupatevi, la MX-5 rimarrà nel suo posto nel listino come roadster leggera e divertente. La nuova sportiva sarà più grande e potente, ma chi altri è curioso di sapere se sarà un’auto premium o una rivale diretta delle altre sportive? 🤔

Per ora, non abbiamo certezze. Si parla di un debutto intorno al 2026 e di un lancio commerciale nel 2027. Insomma, ci aspetta un viaggio emozionante, e non vedo l’ora di scoprire come si evolverà tutto questo! E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! 💬