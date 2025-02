Il mercato delle auto usate continua a prosperare, con dati incoraggianti per gennaio 2025.

Un mercato in espansione

Il mercato delle auto usate in Italia ha mostrato segni di robustezza anche all’inizio del 2025, con un incremento del 4,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo trend positivo è stato evidenziato dall’ultimo bollettino mensile Auto-Trend, un’analisi statistica condotta dall’ACI sui dati del Pubblico Registro Automobilistico. I passaggi di proprietà, escludendo le minivolture, hanno raggiunto un totale di 278.120 per le sole auto, mentre il totale per tutti i veicoli ha toccato 363.356.

Radiazioni e trasferimenti in aumento

Un altro dato significativo riguarda le radiazioni, che hanno registrato un aumento del 11,7% per le autovetture, con 104.773 pratiche rispetto alle 93.793 dello stesso mese del 2024. Questo incremento è particolarmente rilevante considerando che, se si tiene conto della giornata lavorativa in meno, l’aumento arriva a un impressionante 17%. Anche i trasferimenti di auto, al lordo delle minivolture, hanno visto un incremento del 2,7%, con 472.476 formalità registrate.

Le tendenze nel mercato dell’usato

Un aspetto interessante è il rapporto tra auto nuove e usate: per ogni 100 auto nuove vendute, ben 219 sono state quelle usate. Questo dato evidenzia come le autovetture usate continuino a dominare il mercato, rappresentando più del doppio delle vendite di nuove. Inoltre, il tasso unitario di sostituzione è stato di 0,82, indicando che per ogni 100 auto nuove, 82 sono state radiate.

Le alimentazioni nel mercato dell’usato

Per quanto riguarda le tipologie di alimentazione, le auto a benzina e diesel continuano a prevalere nel mercato dell’usato. Tuttavia, si osserva una crescita significativa per le auto ibride e elettriche: a gennaio 2025, la quota di ibrido a benzina ha raggiunto l’8,1%, con un incremento del 42,6%, mentre le auto elettriche hanno visto un aumento del 48,7%, ma rappresentano solo lo 0,8% del mercato.