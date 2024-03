Mercedes Classe A Sedan: prezzo, dimensioni, lunghezza e interni

Mercedes si distingue per la sua classe ed efficienza anche nella Classe A, con il suo ultimo modello 2020 Sedan. Infatti, questo modello cattura lo sguardo per il suo aspetto lussuoso, che va a sedurre l’attenzione dei passanti pur essendo appartenente ad un segmento di auto che di solito è adatto a tutti, quello delle berline.

Si tratta di un’auto che ha un modello particolare, è infatti, una tre volumi, un’auto che in Gran Bretagna chiamano “saloon”, proprio per la maniera in cui questa è strutturata. La suddivisione, in effetti, è studiata sin nel minimo dettaglio, in modo da garantire uno spazio sufficiente, anzi anche di più, per un’auto del suo segmento ed inoltre garantisce anche uno stile lussuoso nei suoi interni. Infatti, gli allestimenti a disposizione sono diversi ma tutti altrettanto efficaci. Il modello ha inoltre un motore ottimo e un prezzo adeguato all’offerta dell’auto. Vediamo insieme le varie parti che compongono Sedan, ovvero prezzi, dimensioni, motori ed interni

Dimensioni e lunghezza Mercedes Classe A Sedan

Ve la presentiamo: la Mercedes Classe A Sedan è una berlina a tre volumi, compatta di segmento C. Il design si fa notare per una importante e piacevole pulizia delle linee. Gli sbalzi inoltre sono molto corti. Questa berlina ha delle dimensioni ragguardevoli. La lunghezza 4.549 mm, la larghezza 1.796 mm. Per l’ altezza si misura 1.446 mm, mentre passo 2.729 mm. Il bagagliaio inoltre garantice un volume di carico di 420 litri, una cifra che si abbassa a 410 per l’unità diesel.

Oltre il look, però, c’è di più. Nella parte posteriore, infatti, spunta una coda più lunga, che consente all’auto di avere notevoli vantaggi aerodinamici. Rispetto alla Classe A a due volumi, il Cx riesce a superarlo guadagnando tre punti: 0,22 contro 0,25. La casa automobilistica tedesca fa poi notare che questo valore della resistenza aerodinamica è il migliore al mondo per un’auto di serie, un valore incredibile che è uguale solo ad un’altra auto: la CLA coupé. Nella guida di tutti i giorni, la Sedan garantisce che una migliore efficienza aerodinamica si traduce poi in consumi di carburante più contenuti a velocità autostradali, offrendo inoltre anche un minore rumore nell’abitacolo.

Parliamo ora di motori. In realtà, la tre volumi è identica alla due volumi, dando in Italia la possibilità di scegliere fra dieci motori, tutti però da quattro cilindri. Due versioni sono state abbinate alla trazione integrale 4Matic, mentre sulle altre la trasmissione è a trazione anteriore. Le unità a benzina principali sono due: M 282 1.3 ed M 260 2.0. La prima ha o 136 o 163 cavalli. La seconda invece eroga 190 e 224 cavalli nelle versioni normali, poi però abbiamo le AMG dove le potenze erogate sono di 224, 306, 387 e 421 cavalli. é prevista un’ unica propulsione diesel a quattro cilindri 1.5, potenza di 116 cavalli. Le versioni d’ingresso a benzina, A 180 e A 200, sono disponibili anche col cambio manuale a 6 marce. Le altre hanno invece solo l’automatico a doppia frizione 7G-DCT o per le AMG c’è l’8G Speedshift.

Interni e prezzo

Per quanto riguarda gli interni, anche quelli sono analoghi alla due volumi. Ogni dettaglio è curato, c’è infotainment di ultima generazione ed è infatti previsto un abitacolo che sia, in effetti da saloon. Ogni cosa è al suo posto, i materiali sono come sempre di prima scelta e la permanenza è davvero piacevole. I prezzi sono adeguati al comfort. Si passa dal più basso 30.720 euro al più lussuoso che viene a costare 47.970 euro.

