Kia Picanto, un’analisi del modello attualmente in commercio, in particolare dell’allestimento per il 20esimo anniversario.

Quando visitiamo località lontane da casa, qualunque sia il motivo trainante dei nostri spostamenti, bisogna pianificare l’itinerario in maniera molto meticolosa. Non avendo a disposizione la propria auto, e non potendo sempre contare su un sistema di trasporti affidabile e all’avanguardia, ecco che il noleggio auto subentra come la migliore alternativa possibile.