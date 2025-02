Scopri come la Morgan Motor Company combina artigianato e tecnologia per creare auto uniche.

Un’icona dell’artigianato automobilistico

La Morgan Motor Company è un nome che evoca passione e tradizione nel mondo delle auto sportive. Fondata nel 1909, questa azienda britannica ha saputo mantenere viva l’arte dell’assemblaggio manuale, creando veicoli che non sono solo mezzi di trasporto, ma vere e proprie opere d’arte su quattro ruote. Ogni auto Morgan è costruita su ordinazione, il che significa che ogni cliente può personalizzare il proprio veicolo secondo i propri gusti e desideri. Questo approccio artigianale è ciò che distingue Morgan da molti altri produttori di automobili.

La sede storica di Malvern Link

La sede storica della Morgan si trova a Malvern Link, nel Worcestershire, in un edificio caratterizzato da mattoni rossi che ospita uno degli stabilimenti di produzione più unici al mondo. Qui, gli artigiani lavorano con materiali di alta qualità come frassino, alluminio e pelle, creando auto che sono uniche nel loro genere. La passione e la competenza degli artigiani Morgan vengono tramandate di generazione in generazione, garantendo che ogni veicolo costruito rispetti gli standard più elevati di qualità e design.

Innovazione e tradizione: la nuova ammiraglia

Recentemente, la Morgan ha annunciato il lancio di una nuova ammiraglia a sei cilindri, costruita su una piattaforma innovativa chiamata CXV. Questa nuova piattaforma rappresenta un’evoluzione del telaio in alluminio dell’azienda, rendendo il veicolo più leggero e rigido. Il motore BMW turbo a sei cilindri promette di offrire prestazioni eccezionali, con una serie di nuove caratteristiche tecniche che miglioreranno la dinamica di guida e il piacere di guida. Anche se il design finale non è ancora stato rivelato, la nuova ammiraglia sarà immediatamente riconoscibile come una Morgan, con linee eleganti e proporzioni aerodinamiche.

Il futuro di Morgan

Con l’arrivo di questo nuovo modello, la Morgan Motor Company si prepara a chiudere un capitolo con la cessazione della produzione della Plus Six. Tuttavia, il nuovo modello non sostituirà direttamente la Plus Six, ma ne prenderà il posto al vertice della gamma. Questo passaggio rappresenta un’evoluzione naturale per l’azienda, che continua a innovare pur rimanendo fedele alle proprie radici. Ulteriori dettagli sul lancio e sulle specifiche del nuovo modello saranno rivelati nei prossimi mesi, mantenendo alta l’aspettativa tra gli appassionati di auto sportive.