Mercedes CLA 2025, non sarà solo elettrica, vi saranno 3 diverse motorizzazioni termiche che la renderanno una mild-hybrid.

Mercedes sta testando la nuova CLA Model-year 2025 che vedremo a breve su strada. Al contrario di quanto anticipato, vale a dire la sola presenza di un modello esclusivamente elettrico, ci sarà anche un modello dotato della tecnologia mild-hybrid cioè un motore termico accoppiato ad uno elettrico per una transizione graduale. Vediamo come è fatta e cosa può offrire.

Mercedes CLA 2025: il benzina è destinato a restare

Per la nuova CLA 2025 vi sarà ancora la possibiltà di sceglierla con un motore endotermico a benzina in accoppiamento ad un’unità elettrica, come prevede il mercato odierno.

La scelta in termini di cavalli è varia infatti vi saranno potenze da 136, 163 e 190 cavalli. Il motore che li sprigionerà è un 1.5 Miller a quattro cilindri che fa dell’effiicenza il suo principale punto di forza.

Il vantaggio di questo motore, appartiene alla famiglia FAME (Family of modular engines) è che è particolarmente attento ai consumi grazie ad una chiusura precoce delle valvole di aspirazione ed ad un rapporto di compressione di 12:1.

Il motore elettrico accoppiato al termico ha una potenza di 27 cavalli e può essere usato da solo sino alla velocità di 100 km/h riducendo di molto l’utilizzo del termico a vantaggio dell’ambiente.

Cambio automatico ed anche integrale

I 27 cavalli del propulsore elettrico si sommano a quelli garantiti dalla gamma di termici permettendo di avere una potenza minima di 163 cavalli per la entry level sino a superare i 210 per la più potente.

Il cambio è un automatico ad 8 rapporti, la trasmissione è la 8F-DCT – che è stata programmata con marce lunghe volte a favorire al massimo l’efficienza.

La trazione di questa berlina potrà essere sia anteriore che integrale, con il famoso sistema 4Matic che le permetterà di affrontare ogni fondo stradale.