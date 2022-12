Mercedes GLE restyling: design, motori e caratteristiche

Ecco quali saranno le novità introdotte da questo restyling previsto per il 2024.

Dopo tre anni di vita della Mercedes GLE, all’inizio di quest’anno sono iniziati i preparativi per il suo restyling di metà ciclo. Probabilmente, queste varianti passeranno rispettivamente al più recente motore a benzina M 264 da 2,0 litri e al motore diesel OM 654 M da 2,0 litri.

La potenza del motore elettrico della GLE 350 de sarà di oltre 200 CV.

Il motore diesel di questa variante offrirà prestazioni leggermente migliori, secondo quanto riportato. Inoltre, il GLE 350 e 4MATIC potrebbe cambiare in GLE 400 e 4MATIC.

Mercedes GLE restyling: design

La Mercedes GLE 2024 sarà caratterizzata da un nuovo design per la griglia del radiatore e i paraurti, che varieranno a seconda della configurazione. Nelle foto spia si vede una nuova forma del paraurti anteriore e prese d’aria laterali più strette.

Anche le lamelle verticali nella griglia del radiatore sono nuove. Altre foto spia hanno suggerito che la griglia inferiore potrebbe avere due sezioni orizzontali divise in modo identico.

Oltre alle nuove griglie e ai nuovi paraurti, la GLE 2024 sarà dotata di fari (probabilmente ridisegnati) con il nuovo sistema Digital Light che consente nuove funzioni come la proiezione di linee guida e simboli di avvertimento sulla strada da percorrere e il puntamento di un faro sui pedoni rilevati a bordo strada come avvertimento.

Anche i fanali posteriori potrebbero presentare nuovi gruppi ottici per un look rinnovato.

All’interno, il nuovo GLE potrebbe essere dotato di illuminazione ambientale attiva o di illuminazione ambientale animata con effetti di luce fluidi. Le animazioni della fascia luminosa potrebbero rafforzare visivamente gli avvisi dei sistemi di assistenza alla guida. Potrebbero anche servire come feedback per il sistema di comfort e per gli input dell’assistente vocale.

Secondo il rapporto JESMB, il GLE 2024 non sarà dotato di MBUX Hyperscreen e riprenderà invece l’MBUX con due schermi da 12,3 pollici nell’area dell’abitacolo. Tuttavia, secondo il rapporto, avrà un volante di nuova generazione.

Mercedes GLE restyling: motori

Attualmente, la Mercedes GLE PHEV (venduta in tutto il mondo) è disponibile nelle varianti GLE 350 e 4MATIC e GLE 350 de 4MATIC. Il GLE 350 e 4MATIC utilizza il motore a benzina M 274 da 2,0 litri, mentre il GLE 350 de 4MATIC monta il motore diesel OM 654 da 2,0 litri.

