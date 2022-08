Mercedes: presto una coupé ibrida plug-in e forse una cabriolet

Mentre non è più sorprendente vedere una Mercedes coupé o cabriolet alimentata a diesel, probabilmente non ne avete mai vista una ibrida plug-in. E per una buona ragione: semplicemente non esiste. Il prossimo modello “pleasure” della Casa di Stoccarda, di cui vi abbiamo parlato il mese scorso, porrà rimedio a questa situazione.

Non c’è dubbio, i fotografi spia hanno immortalato una variante coupé ornata da diversi adesivi gialli (il marchio dei veicoli elettrificati in fase di test su strada) e dotata di uno sportello aggiuntivo sul paraurti posteriore (nello stesso punto della futura SL PHEV) che nasconde la porta di ricarica.

Una Mercedes coupé ibrida plug-in “accessibile”, una piccola rivoluzione

In effetti, se si guarda con attenzione, è un caso da manuale che Mercedes offra una configurazione di questo tipo.

Non che i coupé ibridi plug-in non esistano, ma gli unici rappresentanti conosciuti finora sono modelli Ferrari (SF90 Stradale, 296 GTB) e non sono realmente accessibili alla gente comune. La futura Mercedes CLE (come dovrebbe chiamarsi) non dovrebbe essere accessibile, ma sarà logicamente meno costosa delle coupé del Cavallino Rampante.

Poiché è quasi certo che si baserà sulla stessa piattaforma dell’ultima Classe C, si prevede che il prossimo modello con la Stella avrà la stessa tecnologia. In altre parole, le sue caratteristiche saranno sicuramente le stesse delle attuali C 300e hatchback e station wagon, alimentate da un motore a benzina 2.0 turbo a quattro cilindri che sviluppa 204 CV e 320 Nm di coppia, abbinato a un motore elettrico che offre 129 CV e 440 Nm.

In combinazione, si ottengono 313 CV e 550 Nm di coppia. È almeno sufficiente per guidare questi modelli pesanti (secondo le nostre misurazioni, la berlina pesa oltre 2 t). La caratteristica più interessante, tuttavia, è la generosa capacità della batteria di 25,4 kWh. Grazie a ciò, la berlina che ha superato il nostro banco di prova ha stabilito dei record di autonomia elettrica, sia in città che in autostrada. La futura coupé Mercedes non dovrebbe fare molto peggio.