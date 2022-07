Conoscete la Mercedes CLE? Razionalizzare l’offerta e concentrarsi su ciò che funziona è l’approccio del marchio per gli anni a venire. Ciò significa che la massiccia elettrificazione della gamma comporterà anche la scomparsa di alcuni modelli della categoria “termica”.

Dopo il rinnovo della Classe C, avvenuto l’anno scorso, c’è stato qualche dubbio sui suoi derivati coupé e cabriolet. Finché i cacciatori di scoop non hanno scovato una nuovissima Mercedes cabrio, confermando che, sebbene la gamma non sia più ricca come un tempo, i clienti potranno scegliere tra altri stili di carrozzeria oltre alla berlina a tre porte. Una futura convertibile CLE non è infatti da escludere.

Mercedes CLE: erede del CLK

In un colpo solo, questa futura CLE sostituirà sia la variante coupé che quella cabriolet delle attuali Classe C e Classe E. Dal punto di vista estetico, la nostra illustrazione chiarisce il rapporto con l’ultima “C”: cofano lungo, calandra quasi perpendicolare al suolo, fari a mandorla, ecc. Inoltre, la CLE dovrebbe collocarsi tra la Classe C (4,69 m) e la Classe E Cabriolet (4,84 m) ed essere lunga circa 4,75 m, ovvero all’incirca le stesse dimensioni di una BMW Serie 4 (4,77 m in coupé e cabriolet, 4,78 m in Gran Coupé).

Coupé, cabriolet, coupé a 4 porte: ce n’è per tutti i gusti!

E come la vettura bavarese, la CLE avrà una gamma completa che comprenderà una cabriolet con capote in tela, una variante coupé a 4 porte e, è stato assicurato, una classica versione coupé a 2 porte.

Oltre al modello con l’elica, la CLE competerà anche con l’Audi A5, che ha una gamma di modelli altrettanto ampia. La presentazione dovrebbe avvenire l’anno prossimo per la commercializzazione nel corso del 2023, o addirittura all’inizio del 2024.