Un design audace per attrarre i giovani

Il nuovo MG CyberX si presenta come un SUV dal design audace e anticonformista, pensato per attrarre la Generazione Z. Con il suo aspetto squadrato e futuristico, il CyberX si distacca nettamente dalle linee tondeggianti delle attuali proposte di MG, come la Cyberster. Questo veicolo non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio oggetto di stile, concepito per essere un “giocattolo urbano” che risponde alle esigenze e ai gusti dei giovani.

Un debutto atteso al Salone di Shanghai

Il CyberX farà il suo debutto ufficiale come prototipo al Salone di Shanghai, in programma dal 23 aprile. Le prime immagini rilasciate dall’azienda mostrano un SUV che sembra uscito da un videogioco urban-futurista, più simile a un accessorio di lifestyle che a un’auto tradizionale. MG, marchio britannico ora parte del colosso cinese SAIC, ha descritto il progetto come “la prima MG squadrata”, evidenziando l’intento di rompere con le convenzioni del design automobilistico attuale.

Le sfide del mercato europeo

Nonostante l’entusiasmo per il CyberX, MG Europe non ha ancora confermato se la versione di serie verrà importata nel mercato europeo. Tuttavia, il brand ha ribadito che i modelli adatti al mercato cinese saranno generalmente proposti anche in Europa. La forma a scatola del CyberX potrebbe rappresentare una sfida per gli acquirenti europei, che tendono a preferire veicoli più aerodinamici e efficienti. Questo aspetto potrebbe influenzare l’autonomia della versione elettrica, che non si preannuncia da primato.

Numeri da record per MG in Europa

Nonostante le sfide, MG continua a registrare numeri da record in Europa, confermandosi come il costruttore cinese più venduto. Secondo i dati di Dataforce, nel primo trimestre del 2025, MG ha totalizzato 76.583 immatricolazioni, un incremento significativo rispetto alle 57.307 dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo successo è accompagnato dall’annuncio di otto nuovi modelli in arrivo entro il 2027, tra cui la nuova generazione della MG4, prevista entro la fine dell’anno.

Innovazioni tecnologiche in arrivo

Il Salone di Shanghai non sarà solo l’occasione per presentare il CyberX, ma anche per svelare una nuova batteria semi-solida, destinata a debuttare entro l’anno. Questa innovazione è fondamentale per MG, poiché mira ad aumentare l’autonomia dei veicoli e a ridurre i tempi di ricarica, rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità e all’efficienza energetica.