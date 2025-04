Un design che rompe gli schemi

La MG Cyber X, presentata al Salone di Shanghai 2025, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama automobilistico. Questo SUV 100% elettrico, ancora in fase di concept, si distingue per il suo design audace e squadrato, un chiaro richiamo agli anni ’80. A differenza delle linee tondeggianti tipiche dei moderni SUV, la Cyber X abbraccia un’estetica retrò, con fari nascosti e dettagli che richiamano i classici fuoristrada. Questo approccio innovativo mira a catturare l’attenzione di una clientela giovane e tech-savvy, desiderosa di un veicolo che combini stile e sostenibilità.

Interni tecnologici e innovativi

All’interno, la MG Cyber X non delude le aspettative. L’abitacolo è stato sviluppato in collaborazione con Oppo, un gigante della tecnologia, per creare un’interfaccia digitale all’avanguardia. Questa nuova interfaccia promette di garantire un’integrazione fluida tra l’auto e gli smartphone, rispondendo così alle esigenze della generazione attuale. Sebbene i dettagli tecnici siano ancora avvolti nel mistero, è chiaro che MG sta puntando su un’esperienza utente altamente tecnologica e interattiva, in linea con le abitudini quotidiane dei giovani automobilisti.

Un futuro elettrico per MG

La Cyber X non è solo un modello isolato, ma rappresenta il secondo capitolo della gamma “Cyber” di MG, dopo la roadster Cyberster. La Casa automobilistica ha in programma di lanciare otto nuovi modelli elettrici entro il 2027, tra cui un SUV di dimensioni maggiori e una berlina elettrica. Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici riguardo all’autonomia e alla potenza, si prevede che la Cyber X utilizzi una piattaforma già collaudata all’interno del Gruppo SAIC. Il debutto commerciale in Cina è previsto entro la fine dell’anno, con un arrivo in Europa programmato per il 2026, segnando un passo importante verso un futuro sempre più elettrico per il marchio.