MG4 2025: novità e dettagli sulla compatta elettrica

Hey amiche, avete sentito dell’ultima novità in casa MG? ✨ Dopo le foto rubate che giravano qualche mese fa, la nuova MG4 ha finalmente fatto il suo debutto in Cina! 🚗💨 Ma aspetta un attimo, perché sembra che non abbia molto in comune con la versione europea attualmente in vendita. Già vi immaginate come sarà? Andiamo a scoprire tutte le chicche di questo modello!

Design e dimensioni: una compatta che si fa notare

La MG4 2025 si presenta con un design decisamente rinnovato, caratterizzato da linee più morbide e gruppi ottici ridisegnati che la rendono super accattivante. Questo è giving me major vibes di freschezza! 😍 La lunghezza è aumentata di 10 cm, arrivando a 4,39 metri, mentre la larghezza è di 1,82 metri e l’altezza di 1,55 metri, per un passo di 2,75 metri. Insomma, spazio a volontà! Chi altro ama quando le auto sono spaziose? 🙋‍♀️

Ma non è solo una questione di misure: gli interni sono stati completamente rivisitati. Al centro della scena troviamo un monitor da 12,8 o 15,6 pollici, a seconda dell’allestimento, che promette un’esperienza d’uso super moderna grazie a un processore Qualcomm. E non è tutto! Il software, sviluppato in collaborazione con Oppo, offre tantissime funzioni, dalla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay fino alla gestione remota dell’auto stessa. Chi non sogna di avere tutto a portata di mano? 📱💖

Prestazioni e autonomia: la nuova era delle elettriche

Passiamo ora al cuore della MG4: la motorizzazione! La nuova compatta elettrica è equipaggiata con un motore da 120 kW, ovvero 163 CV, e due opzioni di batteria. La versione base ha una batteria da 42,8 kWh, che promette un’autonomia di 437 km, mentre la versione più ricca offre una batteria da 54 kWh con un’autonomia di 530 km. Unpopular opinion: credo che l’autonomia sia uno dei fattori più decisivi quando si parla di auto elettriche! 💡

Tuttavia, è importante notare che questi dati sono calcolati secondo il ciclo di omologazione cinese, che è più permissivo rispetto al WLTP europeo. Quindi, se la MG4 dovesse fare il suo debutto in Europa, potremmo aspettarci numeri un po’ più bassi. Ma non preoccupatevi, la ricarica dal 30 all’80% avviene in circa 20 minuti. Chi altro odia aspettare in colonnina? ⏳🚫

Sistemi di assistenza alla guida: la sicurezza prima di tutto

Infine, parliamo di sicurezza. La versione con le batterie più potenti è dotata di vari sistemi di assistenza alla guida di livello 2, inclusi cruise control adattivo e mantenitore attivo della corsia. Questo è giving me super vibes di sicurezza! 🚦💪

Insomma, la nuova MG4 sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il mercato, e chissà, magari la vedremo anche qui da noi in Europa. Che ne pensate? Siete pronte a scoprire di più su questa compatta elettrica? Fatemi sapere nei commenti! 💬✨