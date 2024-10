Il mercato delle microcar elettriche

Negli ultimi anni, il mercato delle microcar elettriche ha conosciuto una crescita esponenziale, attirando l’attenzione di giovani e adulti in cerca di soluzioni di mobilità urbana. Questi quadricicli, che possono essere guidati a partire dai 14 anni, offrono un’alternativa pratica e sostenibile alle tradizionali automobili. Tra i modelli più popolari troviamo la Citroen Ami, la Fiat Topolino e la Mobilize Duo, ognuna con caratteristiche uniche che la rendono adatta a diverse esigenze.

Design e dimensioni a confronto

Un aspetto fondamentale da considerare quando si sceglie una microcar è il design. La Fiat Topolino e la Citroen Ami presentano un design simile a quello di un’auto in miniatura, con due posti affiancati. Al contrario, la Mobilize Duo adotta una configurazione a tandem, con i passeggeri disposti uno dietro l’altro, richiamando l’estetica di uno scooter a quattro ruote. Le dimensioni sono un altro fattore chiave: la Topolino è la più lunga con 2,53 metri, seguita dalla Duo (2,43 metri) e dalla Ami (2,41 metri). La larghezza varia, con la Topolino che misura 1,40 metri, mentre la Mobilize Duo è più snella a 1,29 metri, rendendola particolarmente agile nel traffico cittadino.

Prestazioni e autonomia

Quando si parla di prestazioni, la Mobilize Duo si distingue per la sua autonomia, che raggiunge i 161 km grazie a una batteria da 10,3 kWh. In confronto, la Topolino e la Ami offrono un’autonomia di 75 km, con batterie da 5,4 kWh. Tutti e tre i modelli sono dotati di motori elettrici da circa 8 CV e possono raggiungere una velocità massima di 45 km/h, rendendoli adatti per l’uso urbano. Tuttavia, la Mobilize Duo offre anche una versione che raggiunge gli 80 km/h, richiedendo una patente B1 per la guida.

Prezzi e opzioni di acquisto

Il costo è un fattore determinante nella scelta di una microcar. La Citroen Ami parte da 7.990 euro, mentre la Fiat Topolino ha un prezzo di partenza di 9.890 euro. La Mobilize Duo, pur essendo la più costosa, offre diverse opzioni con prezzi che partono da 9.990 euro per la versione 45 Neo e arrivano a 12.500 euro per la 80 Evo. Tutti i modelli possono essere acquistati con rate mensili a partire da 29 euro, rendendo l’accesso a queste microcar elettriche ancora più conveniente.