Il ritorno del Milano Monza Motor Show

Il Milano Monza Motor Show (MIMO) si prepara a tornare nel 2025, dopo il rinvio dell’edizione 2024 per lavori di ammodernamento dell’Autodromo Nazionale Monza. Questo evento, che si svolgerà dal 27 al 29 maggio, promette di essere un’esperienza unica per gli appassionati di auto e tecnologia. La manifestazione si terrà nel cuore di Milano e all’Autodromo di Monza, offrendo un mix di esposizioni e test drive delle ultime novità del settore automobilistico.

Un programma ricco di eventi

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’evento, durante la conferenza inaugurale tenutasi il 10 dicembre a Milano, sono state annunciate alcune importanti novità. Tra queste, spicca il programma Arte in pista di Pagani, che coinvolgerà i proprietari di modelli esclusivi come Huayra R e Zonda R. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per vedere da vicino alcune delle auto più iconiche del marchio e partecipare a attività esclusive in pista.

Innovazione e tecnologia al MIMO 2025

Un’altra novità di rilievo sarà la tappa dell’Indy Autonomous Challenge, un campionato dedicato alle monoposto a guida autonoma. Le vetture Dallara AV-23, teleguidate da un software avanzato, offriranno uno spettacolo affascinante, dimostrando i progressi della tecnologia automobilistica. Andrea Levy, Presidente del MIMO, ha sottolineato l’importanza di mantenere un format innovativo, con la presentazione dinamica degli ultimi modelli delle case automobilistiche che sfileranno tra Milano e Monza.

Attese e anticipazioni per il pubblico

Il MIMO 2025 si preannuncia come un evento imperdibile, con appuntamenti che spaziano dalle esibizioni di auto da corsa alle gare di monoposto autonome. Gli appassionati possono aspettarsi un programma ricco di emozioni e sorprese, con ulteriori dettagli che verranno comunicati nel corso del 2025. La manifestazione non solo celebra l’industria automobilistica, ma rappresenta anche un’opportunità per esplorare le innovazioni tecnologiche che stanno plasmando il futuro della mobilità.