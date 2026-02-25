Mini 1965 Victory Edition: edizione speciale che celebra la vittoria al Rally di Monte Carlo

Mini presenta la 1965 Victory Edition: un'allestimento che unisce estetica storica e tecnologie contemporanee sulle varianti John Cooper Works benzina e elettrica

MINI presenta la 1965 Victory Edition, un omaggio moderno alla Mini Cooper S che trionfò al Rally di monte carlo. L’idea è chiara: unire i richiami estetici della vettura storica con soluzioni tecniche attuali, creando una speciale pensata tanto per gli appassionati di rally quanto per i collezionisti.

Design ed estetica La livrea richiama direttamente quella del 1965: carrozzeria Chili Red attraversata da una fascia bianca che corre dal cofano al posteriore e il numero di gara 52 sulle fiancate. Il tetto a contrasto integra di serie un grande vetro panoramico, mentre dettagli come i coprimozzi “flottanti” richiamano esplicitamente l’heritage rallystico. Piccoli tocchi, come le valvole JCW verniciate, accentuano il carattere senza risultare eccessivi.

Ruote e finiture esterne La versione con motore a combustione monta cerchi JCW Lap Spoke da 18” bicolore; la declinazione elettrica adotta invece i JCW Mastery Spoke in nero. Le soluzioni sono studiate per conferire grinta visiva e mantengono chiari riferimenti al mondo delle corse, pur adattandosi a un uso quotidiano.

Interni e personalizzazioni L’abitacolo miscela sportività e comfort: palette in antracite con inserti rossi, soglie battitacco con la scritta “1965” e richiami discreti sulla razza inferiore del volante e sulla console centrale. Anche i dettagli di tutti i giorni sottolineano il legame con la storia: la cover della chiave riporta il numero di gara della Cooper S del ’65 e sulle portiere c’è una dedica che ricorda la vittoria al Monte Carlo. Il risultato è un ambiente guidabile ogni giorno ma con un’identità forte e riconoscibile.

Motorizzazioni e prestazioni La Victory Edition è disponibile sia sulla MINI John Cooper Works a benzina sia sull’All‑Electric MINI John Cooper Works. La versione termica monta un 2.0 turbo da 231 CV e 380 Nm di coppia, con uno 0–100 km/h in 6,1 secondi. L’elettrica sviluppa 258 CV (190 kW) e scatta da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Due approcci diversi alla sportività, entrambi pensati per offrire dinamica e piacere di guida sotto lo stesso stemma celebrativo.

Commercializzazione e pubblico MINI annuncia l’arrivo della Victory Edition nelle concessionarie europee a partire da. I dettagli di listino e le specifiche commerciali verranno comunicati più vicino al lancio e la disponibilità varierà a seconda del mercato e delle quote di allocazione. È probabile che i primi esemplari vengano consegnati attraverso la rete autorizzata MINI.

Per chi è pensata Questa serie speciale ha un chiaro appeal per collezionisti e fan del marchio: offre richiami storici autentici combinati con materiali moderni e assetti orientati alla guida vivace, senza rinunciare al comfort quotidiano. In sostanza, la 1965 Victory Edition vuole essere un ponte tra la memoria delle vittorie e le esigenze della mobilità contemporanea.