Mini Cooper S Cabrio: prezzo, prestazioni e scheda tecnica

Mini cabrio è una macchina sportiva e grintosa dal carattere dinamico e sicuro. Design moderno e linee eleganti conferiscono a questa vettura un aspetto davvero affascinante rendendola una delle macchine più richieste dai giovani.

La caratteristica principale di questa vettura sta nel suo tettuccio apribile che consente così una guida sportiva e tipicamente estiva. Il tettuccio si apre in 18 secondi e consente di vivere esperienze su strada sprintose ed energiche; il tettuccio funziona in apertura, chiusura e semi apertura e consente all’aria di entrare contribuendo a rendere il momento della guida ancora più elettrizzante.

Il nuovo modello di Mini cabrio diesel è caratterizzato da una serie di peculiarità che rendono questa vettura perfetta per regalare performance uniche.

Sia gli interni che gli esterni di questa macchina sono attentamente realizzati. Il design esterno della mini è caratterizzato da linee sportive e super stilose, mentre l’interno è allestito con accessori di ultima generazione.

Mini Cooper Cabrio S

L’ultima versione di Mini cabrio è in perfetta linea con le tendenze del momento e si presenta come una macchina fresca e sprintosa adatta ai viaggi estivi.



Questa macchina ha un carattere molto forte e presenta una luminosità di notte mai vista prima; i proiettori led matrix sono in grado di conferire un livello di luminosità incredibile in condizioni di buio totale rendendo così anche più sicura la guida. Inoltre la mini cabrio si presta bene ad espressioni di stile super personalizzate poiché la plancia del lato del passeggero può essere decorata con diversi stili e colori a seconda di quelli che sono i gusti personali del guidatore. Questa auto è perfetta in ogni dettaglio ed oltre ad essere esteticamente bella è anche comoda e molto sicura.

Nonostante non sia una macchina molto grande è in grado di regalare massima comodità ai passeggeri.

Dimensioni e scheda tecnica

Mini cabrio è una 4 posti confortevole con un volume vano bagagli di 160-215 L, e larghezza carreggiata anteriore e posteriore di 1.485 mm.

Essa può essere acquistata sia con cambio manuale sia con cambio automatico, presenta cerchi in lega placcati in argento.

Prestazioni

La mini cabrio è una vettura abbastanza veloce e il motore a diesel consente una maggiore potenza su strada con minori emissioni e consumi ridotti.

La mini è una macchina studiata appositamente per regalare prestazioni sportive e sprintose ed è caratterizzata soprattutto da un alto livello di connettività grazie ai sistemi super avanzati presenti all’interno della vettura.

In questo modo si potrà restare sempre connessi, ascoltare la musica che si preferisce.

Interni e tecnologia Mini

Per quanto riguarda gli interni è possibile ripiegare gli schienali posteriori per incrementare la capacità del baule rendendolo così più spazioso.

L’assenza del tetto inoltre rende la mini più veloce ma allo stesso tempo sicura poiché molto precisa e perfettamente reattiva.



Essa è una vettura a 3 cilindri, può raggiungere una velocità massima di 190 km/h e presenta una serie di elementi di serie, come ad esempio: airbag frontali anteriori, poggiatesta posteriori, computer di bordo, chiave elettronica, volante regolabile, sensori di pressione pneumatici, alzavetro elettrici posteriori, sedile posteriore con assetto modulabile e comandi al volante della radio.

Insomma è facile comprendere che questa sia una macchina moderna ed intelligente pensata per soddisfare le esigenze dei guidatori più sprintosi che scegliendo il modello con motore a diesel potranno vantare di prestazioni ancora più intense ed elettrizzanti, garantendo sempre il massimo della comodità.

Il prezzo

Il prezzo della Mini cabrio parte dai 22.000 euro.

