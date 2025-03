Introduzione delle nuove regole

La FIA ha recentemente annunciato una serie di modifiche significative al regolamento sportivo della Formula 1, che entreranno in vigore nella stagione 2025. Queste modifiche mirano a migliorare la sicurezza e l’equità durante le gare, affrontando specifiche lacune presenti nel regolamento precedente. Tra le novità più rilevanti ci sono le nuove disposizioni riguardanti i giri di formazione e la gestione delle vetture danneggiate.

Giri di formazione: nuove disposizioni

Una delle principali modifiche riguarda l’articolo 43.8 del regolamento, che ora stabilisce che tutte le vetture che partono dalla pitlane devono partecipare al giro di formazione. In passato, queste vetture uscivano dai box solo quando la griglia si formava, il che poteva creare situazioni di vantaggio per alcuni team. Con la nuova regola, anche le vetture che partono dalla pitlane dovranno completare il giro di formazione e rientrare ai box per schierarsi in base all’ordine di qualifica, a meno che non si verifichino circostanze particolari.

Questa modifica è stata introdotta per evitare che i team sfruttassero situazioni favorevoli, come guadagnare posizioni durante i giri di formazione supplementari, specialmente in condizioni di bagnato. La FIA ha quindi chiuso diverse scappatoie che avrebbero potuto essere utilizzate dai team per ottenere un vantaggio competitivo.

Gestione delle vetture danneggiate

Un’altra importante modifica riguarda la gestione delle vetture danneggiate. La FIA ha riformulato l’articolo 26.10, consentendo al direttore di gara di ordinare a un pilota di fermarsi immediatamente se la sua vettura presenta danni significativi. Questa decisione è stata presa in risposta a incidenti passati, come quello di Sergio Perez durante il GP del Canada, dove detriti lasciati sulla pista hanno causato problemi di sicurezza.

Ora, il direttore di gara avrà la discrezione di richiedere la fermata della vettura danneggiata per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Questa modifica mira a garantire una risposta più rapida e chiara in situazioni di emergenza, evitando ritardi e confusione durante le gare.

Implicazioni per i team e i piloti

Le nuove regole avranno un impatto significativo sulla strategia dei team e sul comportamento dei piloti durante le gare. Con l’obbligo di completare i giri di formazione, i team dovranno pianificare con attenzione le loro strategie di partenza e gestione delle gomme. Inoltre, la maggiore severità nella gestione delle vetture danneggiate potrebbe portare a una maggiore cautela da parte dei piloti, che dovranno essere più consapevoli delle condizioni della loro vettura e delle potenziali conseguenze di un incidente.

In conclusione, le modifiche apportate dalla FIA al regolamento sportivo della Formula 1 per la stagione 2025 rappresentano un passo importante verso una maggiore sicurezza e equità nelle gare. I team e i piloti dovranno adattarsi a queste nuove regole, che potrebbero influenzare in modo significativo il corso della stagione.