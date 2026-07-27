Mondiali 2026: la Spagna vince, tragedia durante i festeggiamenti

La Spagna ha conquistato il suo secondo titolo mondiale battendo l'Argentina. Le celebrazioni hanno unito il mondo, ma un tragico incidente ha segnato la notte.

La Spagna ha scritto un’altra pagina di storia del calcio, conquistando il suo secondo titolo mondiale nel 2026. La finale contro l’Argentina, disputata al MetLife Stadium in New Jersey, ha visto trionfare la Roja scatenando festeggiamenti in tutto il mondo. Tuttavia, la notte di gioia è stata macchiata da una tragedia a Ciudad Rodrigo in Spagna.

Festeggiamenti globali: da Times Square a Plaza de Cibeles

Le strade di New York si sono trasformate in una colonia spagnola, con migliaia di tifosi che hanno invaso Times Square e i dintorni del Rockefeller Center per celebrare il trionfo. La gioia non è rimasta confinata agli Stati Uniti: in Spagna le celebrazioni hanno raggiunto il culmine a Madrid dove migliaia di persone hanno riempito piazze, bar e parchi.

In Plaza de Colón circa 26mila tifosi hanno ballato e cantato Y Viva España fino all’alba, illuminati dai bagliori dei fumogeni rossi. Una bandiera spagnola gigante, di 21 metri per 14, ha sventolato nel cielo della capitale. Anche a Barcellona i festeggiamenti sono continuati tutta la notte, con fuochi d’artificio sulle spiagge. A Mataró nel quartiere di Rocafonda dove è cresciuto Lamine Yamal le strade si sono riempite di bandiere e cori in onore del giovane talento.

Tragedia a Ciudad Rodrigo: un 13enne perde la vita

Nonostante la gioia diffusa, la notte ha visto anche un momento di grande tristezza. A Ciudad Rodrigo nella provincia di Salamanca un 13enne ha perso la vita nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi tifosi. Il Comune della città ha espresso il proprio cordoglio e ha augurato una pronta guarigione agli altri feriti.

Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola si è trasformata in una tragedia, ricordando a tutti il pericolo dei festeggiamenti incontrollati. Le autorità hanno avviato un’inchiesta per capire le cause del crollo e prevenire futuri incidenti.

Il passaggio di testimone: Yamal e Messi

La finale ha visto un momento simbolico: il passaggio di testimone tra Lamine Yamal e Lionel Messi. I due campioni si sono abbracciati, rappresentando un momento di continuità tra le generazioni del calcio mondiale. Yamal, il più giovane giocatore di sempre a vincere Europei e Mondiali ha mostrato tutta la sua classe durante la competizione.

La vittoria della Spagna ha segnato un nuovo capitolo nella storia del calcio, con una squadra giovane e talentuosa pronta a dominare il panorama internazionale. I festeggiamenti continueranno, ma con un pizzico di tristezza per la perdita avvenuta a Ciudad Rodrigo.