Monterey Car Week 2025: il paradiso delle hypercar in un’asta esclusiva

Amiche e amici appassionati di motori, preparatevi a segnare sul calendario una data che farà battere forte il cuore di tutti gli amanti delle hypercar: 15 agosto 2025! 📅 Durante la Monterey Car Week, si svolgerà un’asta che promette di far sognare. Questa edizione, organizzata da Bonhams, metterà sotto i riflettori una collezione di auto straordinarie che vi lascerà a bocca aperta. Pronti a scoprire i gioielli che saranno messi all’incanto? 💎

La Quail Auction: un evento da non perdere

La Quail Auction è uno dei momenti clou per i collezionisti e gli appassionati di automobili, ed è parte della Monterey Car Week. Quest’anno, la casa d’aste Bonhams presenterà la “Future Classics Collection”, un insieme di 24 vetture moderne ad alte prestazioni, tutte senza prezzo di riserva. 💰 Il valore complessivo di queste bellezze supera i 30 milioni di dollari (circa 26 milioni di euro). Non è una cifra da poco, vero? Chi non vorrebbe mettere le mani su una di queste meraviglie?

Tra le auto in vendita, spicca la mitica Bugatti Divo del 2020, una delle sole 40 esemplari esistenti. Con meno di 1.200 km all’attivo e un motore W16 da 8 litri che sprigiona 1.500 CV, si stima che il suo valore oscilli tra 6 e 7,7 milioni di euro. Chi non desidererebbe avere una bestia del genere nel proprio garage? 🏎️💨

Accanto alla Divo, troveremo anche una Bugatti Chiron Pur Sport del 2021, valutata tra 3,2 e 3,6 milioni di euro, e una Chiron Super Sport del 2023, con un valore stimato tra 3 e 3,9 milioni di euro. Insomma, un vero e proprio sogno per gli appassionati di auto di lusso! Chi non vorrebbe farsi un giro su una di queste meraviglie? 😍

Pezzi unici dal cuore della Motor Valley

E non dimentichiamo le meraviglie provenienti dalla Motor Valley modenese! Due gioielli firmati Pagani, la Huayra Roadster del 2017 e la Huayra R del 2022, porteranno un tocco italiano all’asta. La Huayra Roadster, con il suo motore V12 AMG da 6 litri e un valore tra 2,7 e 3,1 milioni di euro, è stata esposta al Salone di Ginevra nel 2018 come showcar ufficiale. Chi di voi l’ha vista dal vivo? 😍

La Huayra R, invece, è un vero pezzo da collezione, costruita in soli 30 esemplari e destinata esclusivamente alla pista. Con un V12 aspirato da 850 CV e un valore stimato tra 2,4 e 2,9 milioni di euro, è un sogno che si avvera per qualsiasi appassionato di motorsport. E voi, quale delle due preferireste avere in garage? 🏁

Un poker di hypercar da urlo

Ma le sorprese non finiscono qui! Tra le chicche dell’asta ci sarà anche l’Apollo Intensa Emozione “Ocean Dragon”, uno dei soli 10 esemplari prodotti, con un design futuristico e un valore tra 2,2 e 3 milioni di euro. Non è fantastica? 🌌✨

Inoltre, ci saranno altre auto da sogno, tra cui una Koenigsegg Regera 2021 con appena 160 km, una Rolls-Royce Spectre 2024 by Mansory unica al mondo e una Mercedes-Maybach S680 Virgil Abloh Edition 2023, mai offerta prima sul mercato. E chi non sogna di possedere una Ferrari 812 GTS o una Porsche 911 GT2 RS? 🚗💖

Se volete partecipare all’asta, segnatevi l’appuntamento: 15 agosto 2025 alle ore 10:00 (ora locale) in California. Chi di voi ha già in mente di fare un’offerta? 🤔💬