Motivi per scegliere la Roulette in un Bet Casino

La roulette è un classico gioco da casinò, che esiste oggi quasi come molti secoli fa. L’aura di mistero di questo gioco è preservata da diverse storie sulla sua origine. Una leggenda narra che in Francia, nel XIV secolo, il cardinale Mazzarino ordinò di distribuire la roulette in tutte le case da gioco per rimpinguare il tesoro. All’epoca si trattava di un gioco con 40 fanti numerati e tre zeri.

Esiste un’altra versione della comparsa di questo gioco da bet casino. Il matematico Blaise Pascal ha contribuito alla creazione del gioco. Ma la storia si divide in due: secondo una, Blaise cercò di creare una macchina per il moto perpetuo con una ruota e una pallina. Secondo l’altra, si chiuse in un monastero per risolvere il problema della probabilità di una lotteria con 36 biglietti.

Il gioco prende le sue radici francesi e oggi è impossibile immaginare un casinò senza roulette. Dall’avvento dei casinò online, anche la roulette è diventata parte integrante del casinò.

Principio del Gioco della Roulette

La roulette è uno dei giochi più semplici. Davanti ai giocatori c’è una ruota con i numeri da 1 a 36 e uno zero. I numeri sono disposti in modo casuale, alternando i colori nero e rosso. Accanto alla ruota, c’è un tavolo per le scommesse. I giocatori possono bet casino su un numero specifico, sul colore (nero-rosso), sul pari o sul dispari, sulla dozzina (uno dei 12 numeri), sul più, sul meno e sullo zero.

La ruota della roulette scorre su un lato e la pallina sul lato opposto. Quando la pallina si ferma in una cella, il croupier annuncia il numero vincente, lo fissa sul campo di gioco, ai giocatori vincenti vengono pagate le vincite e le scommesse perdenti vanno sul conto del casinò.

La roulette online ha tutte le regole di cui sopra, ma tutto si svolge sullo schermo del monitor. L’emozione è completamente preservata.

Differenze della Roulette Online

Giocare alla roulette in un bet casino è più facile di quanto si pensi. Nella versione dal vivo, la ruota stessa contiene oltre 300 componenti ed è incastonata con una precisione da gioiello. Nella roulette online, tutto è gestito da un generatore di numeri casuali, che garantisce l’equità dell’estrazione.

Un’altra caratteristica della roulette online è che si può giocare gratuitamente. Questo gioco, nelle sue diverse varianti, è presente in tutti i bet casino e si può provare utilizzando delle fiches virtuali. Questo vi aiuterà a capire il principio del gioco e a testare le strategie più diffuse.

Pro della Roulette Online

La roulette online funziona con un generatore di numeri casuali che produce risultati inaspettati. Altri vantaggi di questo gioco sono:

Le probabilità di vincita della roulette virtuale e di quella reale sono le stesse.

È possibile utilizzare tutte le strategie esistenti per la roulette normale. Anche se la loro efficacia è ridotta.

Il livello delle puntate è basso rispetto al gioco in un casinò reale.

È possibile scegliere tra diverse varianti della roulette, riducendo così il vantaggio del casinò.

Tipi di Roulette

La roulette europea ha 37 settori, da 1 a 36, e uno “zero”. Lo zero rappresenta il vantaggio principale del casinò. Scommettete spesso su di esso, poiché la vincita è di 1 a 36, ma raramente viene colpito. Il casinò ha un vantaggio del 2,7%.

Anche la roulette americana è molto popolare. La differenza è che il rullo ha 38 settori. Da 1 a 36, zero e doppio zero. Il vantaggio del casinò arriva al 5,26%, ma per alcuni giocatori due zeri sono una splendida occasione per vincere molto.

La roulette francese è l’opzione più popolare tra i giocatori e la più impopolare tra gli operatori. Il motivo è che si gioca come quella europea, ma in caso di zero, tutti i giocatori ricevono il 50% della puntata.

La mini roulette è popolare tra gli high roller. La sua particolarità sta nel fatto che il campo contiene 13 settori – da 1 a 12, uno zero e un settore vuoto. Questo triplica il vantaggio del casinò, ma attira i giocatori per l’assenza di un limite massimo di puntata.