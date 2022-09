Moto GP Giappone, trionfo di Miller. Bagnaia cade, Quartararo allunga

Grandi emozioni nel GP del Giappone, con Jack Miller che esce braccia al cielo al termine della gara con la sua Ducati. Secondo Binder e gradino basso del podio per Martin, si rivede Marquez che chiude al quarto posto. Quinto Oliveira, non benissimo i big.

Male i piloti più attesi

Per quanto riguarda i più attesi invece le cose non sono andate come sperato. Bagnaia è andato a terra nelle ultime curve, mentre si giocava punto a punto il Mondiale con Bastianini e Quartararo, scivolando in classifica a -18 dal francese. Problemi elettrici invece per uno sfortunato Espargaro, costretto al sedicesimo posto e staccato da Quartararo, ottavo. Nono posto finale per Enea.

L’ordine di arrivo a Motegi

Questa invece la classifica a sorpresa della gara odierna:

1. MILLER Jack (Ducati)

2. BINDER Brad (Ktm)

3. MARTIN Jorge (Ducati)

4. MARQUEZ Marc (Honda)

5. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

6. MARINI Luca (Ducati)

7. VIÑALES Maverick (Aprilia)

8. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

9. BASTIANINI Enea (Ducati)

10. BEZZECCHI Marco (Ducati)

11. ZARCO Johann (Ducati)

12. ESPARGARO’ Pol (Honda)

13. MARQUEZ Alex (Honda)

14. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

15. CRUTCHLOW Cal (Yamaha)

16.

ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

17. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

18. FERNANDEZ Raul (Ktm)

19. GARDNER Remy (Ktm)

20. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

RIT. BAGNAIA Francesco (Ducati)

RIT. RINS Alex (Suzuki)

RIT. BINDER Darryn (Yamaha)

RIT. TSUDA Takuya (Suzuki)

RIT. NAGASHIMA Tetsuta (Honda)

La classifica generale dopo il GP Giappone

Dopo Motegi Quartararo, seppur non perfetto, resta al comando del Mondiale e allunga sugli inseguitori. Queste le prime cinque posizioni:

1) Quartararo (Yamaha) 219

2) Bagnaia (Ducati) 201

3) A.

Espargaro (Aprilia) 170

4) Bastianini (Ducati) 170

5) Miller (Ducati) 159

6) Binder (Ktm) 148

7) Zarco (Ducati) 138

8) Martin (Ducati) 121

9) Vinales (Aprilia) 113

10) Rins (Suzuki) 108

11) Oliveira (Ktm) 106

12) Marini (Vr46) 101

13)Bezzecchi (Vr46) 79

14) Mir (Suzuki) 77

15) Marquez (Honda) 73

16) Espargaro (Honda) 47

17)Nakagami (Honda) 46

18)A.Marquez (Honda) 42

19) Morbidelli (Yamaha) 28

20) Di Giannantonio (Ducati) 23

21) Dovizioso (Yamaha Rnf) 15

22) Binder (Yamaha Rnf) 10

23) Gardner (Ktm) 9

24) Fernandez (Ktm) 8

25) Crutchlow (Yamaha Rfn) 3

26) Bradl (Honda) 2

27) Pirro, Salvadori, Watanabe, Tsuda, Nagashima 0

