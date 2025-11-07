MotoGP a Portimao: Risultati e Ultime Novità dal Gran Premio 2023

Il Gran Premio di MotoGP a Portimao si è aperto con una prima sessione di prove libere caratterizzata da performance inaspettate e alcune difficoltà per diversi piloti. Alex Marquez ha sorpreso tutti, segnando il miglior tempo, mentre altri, come Francesco Bagnaia, hanno avuto difficoltà ad adattarsi al tracciato.

Prove libere: Alex Marquez al comando

Durante le prove libere, Alex Marquez ha registrato il tempo di 1:39.145, posizionandosi in cima alla classifica. Questo risultato ha colto di sorpresa, considerando che il pilota spagnolo ha mostrato una crescita costante nelle ultime gare. In seconda posizione si trova Marco Bezzecchi, che ha effettuato un ottimo lavoro nel finale, utilizzando gomme soft per migliorare le sue prestazioni.

Le performance di altri piloti

Jack Miller ha completato il trio di testa, mostrando una competitività notevole. Nicolò Bulega, al suo debutto con la Ducati ufficiale, ha chiuso la sessione al 14° posto, a meno di un secondo dalla vetta. La sua prestazione è stata molto positiva, segnalando un inizio promettente nella massima categoria.

Difficoltà per Bagnaia e incidenti in pista

In netto contrasto con il suo compagno di squadra, Bagnaia ha chiuso in 17^ posizione, affrontando problematiche all’impianto frenante della sua moto. Questo fattore ha influito negativamente sulla sua capacità di ottenere un buon tempo, rendendo il weekend di gare più complesso per lui. Le difficoltà sono amplificate dal fatto che la pista di Portimao è notoriamente impegnativa, con curve e dislivelli che mettono a dura prova le moto e i piloti.

Un inizio difficile per Raul Fernandez

Raul Fernandez ha avuto un weekend di gara sfortunato, essendo stato trasportato in ospedale a seguito di una caduta in curva 1. Fortunatamente, le notizie iniziali indicano che il pilota spagnolo non ha riportato ferite gravi; tuttavia, la sua presenza in pista è a rischio. L’incidente evidenzia quanto possa essere pericolosa la MotoGP, anche su circuiti familiari.

Previsioni per le pre-qualifiche

Le pre-qualifiche di questo pomeriggio si preannunciano cruciali, poiché i piloti si sfideranno per ottenere i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Questo passaggio è fondamentale per chiunque desideri partire nelle posizioni di testa per la gara. Con un clima per lo più soleggiato e temperature comprese tra i 16 e i 20 gradi, le condizioni sembrano favorevoli.

Un circuito adrenalinico

Il tracciato di Portimao, inaugurato nel 2008, si estende per 4,59 chilometri e presenta un layout di 15 curve, di cui nove a destra e sei a sinistra. La sua configurazione tortuosa e le variazioni di elevazione lo rendono uno dei circuiti più emozionanti del calendario MotoGP. L’assenza di pioggia prevista durante le sessioni di oggi potrebbe favorire tempi record, sebbene la pista possa riservare sorprese inaspettate.

Le aspettative per il weekend

Il weekend di MotoGP a Portimao promette di essere coinvolgente, con una lotta serrata tra i piloti per ottenere il miglior piazzamento. Alex Marquez cerca di consolidare la sua posizione, mentre gli avversari non tarderanno a rispondere. La presenza di talenti emergenti come Nicolò Bulega aggiunge ulteriore interesse, rendendo questo evento un appuntamento da non perdere per gli appassionati di motociclismo.