Il GP d'Austria è tornato al Red Bull Ring, offrendo curve mozzafiato e biglietti limitati per i fan di MotoGP.

Dal 18 al 20 settembre il Gran Premio d’Austria di MotoGP prenderà vita sul Red Bull Ring di Spielberg, in Stiria. Dopo un’assenza di più di vent’anni, la gara è tornata nel calendario ed è diventata rapidamente uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di velocità. Il circuito, disegnato da Hermann Tilke combina rettilinei veloci con una serie di curvature tecniche che mettono alla prova le capacità di frenata e accelerazione dei piloti.

Il ritorno del GP d’Austria è stato segnato da una risposta entusiasta del pubblico: i biglietti per l’edizione 2024 si sono esauriti in poche ore, dimostrando l’attrattiva internazionale dell’evento. Chi non è riuscito a prenderli può ancora monitorare la disponibilità sul sito ufficiale del circuito e iscriversi per ricevere via email gli avvisi relativi ai biglietti del 2027 così da non perdere la prossima opportunità.

Il Red Bull Ring: un tracciato che sfida i campioni

Il layout del Red Bull Ring è caratterizzato da dieci curve e da lunghi tratti rettilinei che consentono ai motociclisti di raggiungere velocità molto elevate. La prima curva, nota come Remus è celebre perché segue immediatamente un rettilineo di circa 1,2 km, richiedendo una frenata precisa e una rapida ripartenza. Il punto più tecnico è la curva 6, dove l’imbuto richiede una traiettoria perfettamente calcolata per evitare di perdere tempo prezioso. La combinazione di salite leggere e discese ripide rende il tracciato un vero banco di prova per la gestione della potenza dei motori.

Le curve più decisive del circuito

Tra le decine di sezioni, la Remus e la curva finale, denominata Graham Hill spiccano per la loro importanza strategica. La Remus è il punto di partenza per un sorpasso ad alta velocità, mentre Graham Hill, posta subito prima del traguardo, offre l’ultima occasione per guadagnare posizioni prima del via. La varietà di angoli e la disposizione delle curve favoriscono le manovre di sorpasso, rendendo ogni giro un momento di alta tensione per i piloti e per gli spettatori.

Biglietti e modalità di acquisto per il pubblico

Gli organizzatori hanno predisposto diverse tipologie di ingresso per soddisfare le esigenze di tutti i fan. I pacchetti hospitality includono accessi a lounge esclusive, catering premium e posti riservati con vista panoramica sull’intero circuito. Per chi preferisce un’esperienza più tradizionale, i biglietti di tribuna offrono una vasta gamma di posizioni, dalle aree di sprint vicino alla curva Remus alle zone più elevate con vista a 360 gradi. Tutti i biglietti sono venduti da Platinum Group Spain S.L. che gestisce il sito in conformità con i termini e le condizioni del venditore.

Informazioni operative e avvisi per il futuro

È importante ricordare che il MGP Group si limita a organizzare il campionato e non emette direttamente i biglietti per gli eventi. L’accesso al circuito è regolamentato dall’ente gestore locale, che verifica ogni titolare di biglietto al momento dell’ingresso. Per chi desidera non perdere l’edizione del 2027, è possibile iscriversi al servizio di avviso presente sulla pagina del circuito: basta inserire l’indirizzo email e ricevere una notifica non appena saranno disponibili i nuovi ticket.