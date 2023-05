Dietro l’aspetto ormonale da Defender, la Munro MK1 ha conquistato gli appassionati di fuoristrada quando è stata lanciata alla fine del 2022. Nonostante l’aspetto robusto, si tratta di un 4×4 elettrico che ora è disponibile in una nuova versione.

Munro MK1: caratteristiche, design, motori

Munro ha presentato la variante pick-up in una vistosa verniciatura gialla, con tecnologia “Raptor” che dovrebbe durare 50 anni come il resto del veicolo. Inoltre, conserva tutte le caratteristiche del modello originale, compresi gli angoli di attacco di 84° e di uscita di 51°. In pratica, può trasportare fino a 1.050 kg di carico utile e trainare 3,5 tonnellate (frenate) nella sua versione più potente.

L’MK1 è disponibile in tre versioni, tra cui la versione Performance con 280 kW di potenza e 700 Nm di coppia. La versione base Utility si riduce a 220 kW e 600 Nm, ma è comunque sufficiente per trasportare 1.000 kg o trainare 2,5 tonnellate. Nel mezzo, la Gamma Munro MK1 combina la propulsione della Utility con la batteria della Performance.

Con 75,8 kWh invece di 56,3 kWh, si dice che possa garantire 275 km di guida mista, rispetto a 204 km. La ricarica rapida è possibile, con circa 36 minuti per passare dal 15 all’80%.

Una produzione molto ridotta per Munro

Il pick-up elettrico Munro MK1 ha già aperto le ordinazioni, a partire da 49.995 sterline, ovvero circa 56.500 euro, tasse escluse. Il marchio afferma di aver ricevuto 200 ordini, il che rappresenterebbe due anni di produzione. Sì, ha una piccolissima fabbrica in Scozia, la prima auto nel Paese dalla chiusura del sito Peugeot-Talbot nel 1981. L’obiettivo è di accelerare fino a 2.500 unità entro il 2027.

Tuttavia, Munro dovrà anche chiarire il caso contro Bollinger. L’azienda americana lo cita in giudizio perché troppo simile al suo B1 4×4 elettrico. Bollinger ha però abbandonato questo modello per concentrarsi sui camion.

