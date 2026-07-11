MXGP 2026: Coenen trionfa a Johannesburg e consolida il primato

Lucas Coenen ha conquistato una doppietta a Johannesburg, dominando il GP del Sudafrica e allungando in classifica mondiale. Herlings secondo, Febvre terzo

Il circuito di Johannesburg ha visto un weekend di assoluto dominio per Lucas Coenen il giovane fenomeno belga che continua a scrivere pagine di storia nel mondiale di MXGP. Con una doppietta schiacciante, Coenen ha consolidato ulteriormente il suo primato in classifica, lasciando i rivali a inseguire un distacco sempre più difficile da colmare.

Il weekend sudafricano si è aperto con la Qualifying Race di sabato, dove Coenen ha subito imposto il suo ritmo, conquistando la vittoria davanti a Romain Febvre e Pauls Jonass. Un segnale chiaro delle sue intenzioni per la gara principale della domenica.

Gara-1: Coenen vola, Herlings cerca di resistere

La prima manche di domenica ha visto Coenen partire in testa fin dai primi metri, stabilendo un ritmo che pochi sono riusciti a seguire. Jeffrey Herlings il suo più diretto inseguitore in classifica, ha cercato di resistere, ma il belga ha saputo gestire perfettamente la gara, tagliando il traguardo con un vantaggio di 4.6 secondi sull’olandese.

Herlings ha comunque dimostrato una grande tenacia, cercando di ridurre il distacco nelle fasi finali, ma Coenen ha saputo rispondere con precisione, mantenendo il controllo della situazione. Terzo posto per Febvre, che ha chiuso a 16.5 secondi dal vincitore, dimostrando una buona costanza di rendimento.

La lotta per le posizioni di vertice

Alle spalle del podio, Pauls Jonass ha chiuso quarto, seguito da Maxime Renaux e Tim Gajser che hanno completato la top five. Andrea Adamo l’unico italiano in gara, ha chiuso nono, un risultato che gli permette di mantenere la sesta posizione in classifica generale.

Tra i piloti italiani, Alberto Forato ha chiuso ventitreesimo, a otto giri dal vincitore, un risultato che riflette le difficoltà incontrate nel weekend sudafricano. Nonostante ciò, Adamo ha dimostrato di poter competere con i migliori, un segnale positivo in vista delle prossime tappe del campionato.

Gara-2: Coenen conferma il dominio, Herlings contiene i danni

La seconda manche ha visto una conferma del dominio di Coenen, che ha ripetuto la vittoria della mattina, consolidando ulteriormente il suo primato in classifica. Herlings ha chiuso secondo, contenendo i danni e mantenendo la pressione sul belga, ma senza riuscire a mettere in discussione la sua leadership.

Febvre ha confermato il terzo posto, chiudendo un weekend solido che gli permette di mantenere la terza posizione in classifica generale. Calvin Vlaanderen ha ottenuto il miglior risultato stagionale, chiudendo quarto e avvicinandosi alla top ten della classifica.

La classifica mondiale aggiornata

Con questa doppietta, Coenen ha allungato ulteriormente in classifica, portando il suo vantaggio su Herlings a 65 punti. Febvre, terzo in classifica, è ora staccato di 118 punti un distacco che sembra sempre più difficile da colmare.

La lotta per il titolo si fa sempre più avvincente, con Coenen che sembra avere la situazione sotto controllo, ma con Herlings che non molla e continua a spingere per ridurre il distacco. Le prossime tappe del campionato saranno decisive per capire se il giovane belga riuscirà a mantenere il suo vantaggio o se l’olandese riuscirà a riaprire la corsa al titolo.

Il weekend sudafricano ha anche visto la vittoria di Guillem Farrés nella classe MX2, che ha riaperto i giochi nella classe cadetta. Un segnale che il campionato è ancora lungo e che nulla è ancora deciso.