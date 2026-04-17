NASCAR Euro Series 2026: calendario, V8GP e piloti da seguire

La NASCAR Euro Series arriva al suo diciottesimo capitolo con un mix di tradizione americana e anima europea. Questa disciplina, nota per lo spettacolo in pista e l’atmosfera informale dei paddock, continua ad attrarre piloti e squadre che apprezzano vetture con poca elettronica e molta enfasi sulle doti di guida. La stagione 2026 conferma la formula dei weekend doppi e introduce un volto rinnovato per la categoria principale, mantenendo al contempo elementi tipici come la condivisione di una vettura per team fra categorie diverse, componente chiave per la gestione dei costi e la strategia di gara.

Calendario e struttura degli eventi

Il calendario ufficiale della stagione prevede dodici gare distribuite su sei fine settimana, con gli ultimi quattro appuntamenti dedicati ai EuroNASCAR Playoffs. Ogni tappa propone due gare, replicando la formula che garantisce spettacolo e continuità agonistica. I round si disputeranno nelle sedi consolidate del circuito europeo e culmineranno a Zolder per le finali. L’elenco completo delle prove è il seguente: R1 – NASCAR GP Spain – Circuit Ricardo Tormo – 18 Aprile; R2 – NASCAR GP Spain – Circuit Ricardo Tormo – 19 Aprile; R3 – NASCAR GP France – Circuit Paul Ricard – 23 Maggio; R4 – NASCAR GP France – Circuit Paul Ricard – 24 Maggio; R5 – NASCAR GP UK – Circuit Brands Hatch (Indy) – 6 Giugno; R6 – NASCAR GP UK – Circuit Brands Hatch (Indy) – 7 Giugno; R7 – NASCAR GP Czech Republic – Autodrom Most – 29 Agosto; R8 – NASCAR GP Czech Republic – Autodrom Most – 30 Agosto; R9 – EuroNASCAR Semi-Finals – NASCAR GP Italy – Autodromo Vallelunga – 19 Settembre; R10 – EuroNASCAR Semi-Finals – NASCAR GP Italy – Autodromo Vallelunga – 20 settembre; R11 – EuroNASCAR Finals – NASCAR GP Belgium – Circuit Zolder – 17 Ottobre; R12 – EuroNASCAR Finals – NASCAR GP Belgium – Circuit Zolder – 18 Ottobre.

Formato dei playoff e punti

Negli ultimi quattro eventi, indicati come EuroNASCAR Playoffs, il sistema di punteggio presenta variazioni rispetto alla regular season, con meccaniche che amplificano la tensione in chiave titolo. La scelta di rispecchiare alcune regole della NASCAR statunitense serve a connettere la serie europea al mondo NASCAR e a valorizzare il premio per il vincitore: una wild card che permette di competere oltreoceano contro i migliori. La presenza di due gare per weekend favorisce continuità sportiva e opportunità di recupero per i piloti in difficoltà.

Novità tecniche e categorie

La stagione 2026 introduce un cambio di denominazione della classe principale, ora chiamata V8GP, per rimarcare l’importanza del motore V8 da circa 400 cavalli che caratterizza il regolamento. La categoria cadetta resta chiamata OPEN, mentre il Rookie Challenge continua a essere la porta di ingresso per i talenti emergenti. Sul fronte tecnico non ci sono rivoluzioni significative dopo l’introduzione, nella stagione precedente, del cambio sequenziale, una modifica che ha richiesto un periodo di adattamento ma che ora è consolidata e offre una guida più immediata e performante ai team.

Regole e sostenibilità sportiva

Oltre agli aspetti tecnici, l’organizzazione ha impostato un sistema di partecipazione che ricorda i charter della NASCAR Cup: sono stati riservati 26 posti «Premium» con benefici economici e garanzie di ingresso alle gare, lasciando spazio a vetture «Open» per completare la griglia. Questo approccio mira a stabilizzare la partecipazione dei team e migliorare il valore commerciale del campionato, senza però limitare la pluralità di iscrizioni come dimostrato dalle 27 auto presenti a Valencia per la gara di apertura.

Squadre e piloti da tenere d’occhio

La griglia 2026 mescola conferme e innesti eccitanti. Il bicampione Vittorio Ghirelli difende il titolo a bordo della Chevrolet Camaro #24 del PK Carsport, mentre Gianmarco Ercoli resta protagonista sulla #11 di Alumitec Racing. Thomas Krasonis, campione OPEN, sale stabilmente in V8GP; Nelsinho Piquet rappresenta il colpo di mercato più rumoroso, al volante di una #48 che vedrà anche Wayne Carroll Jr. nel ruolo di crew chief. Non mancano team storici come CAAL Racing, RDV Competition e Hendriks Motorsports, oltre a formazioni emergenti come Kolkhi Georgia Racing e Hunter Aviation Racing, quest’ultima nuova presenza canadese nella classe OPEN.

Riferimenti italiani e presenza internazionale

L’Italia resta un punto fermo del campionato: Vallelunga ospita il primo weekend di playoff, ribadendo il suo ruolo centrale nella serie europea. Numerosi team italiani confermano impegno e lineup: CAAL Racing schiera anche Alex Caffi, tornato al volante, e la squadra Club Competition aumenta l’investimento infrastrutturale con una nuova sede. La composizione della griglia vede inoltre piloti internazionali di livello, dalla coppia olandese di Team Bleekemolen a nomi canadesi, britannici e georgiani che arricchiscono il quadro agonistico.

In sintesi, la NASCAR Euro Series 2026 si presenta come una stagione di svolta: consolidamento tecnico, un nuovo nome per la top class e una griglia estesa che promette gare serrate. Il richiamo verso gli Stati Uniti, attraverso il meccanismo della wild card, rende il percorso ancora più appetibile per chi ambisce a misurarsi oltre confine. Resta ora da ascoltare il tradizionale drivers, start your engines e vedere chi saprà tenere alto il tricolore sul podio finale.