Introduzione alla nuova gamma di monopattini Navee

Navee, un marchio emergente nel settore della micromobilità, ha recentemente presentato la sua ultima offerta di monopattini elettrici, i modelli ST3 e GT3. Questi nuovi veicoli non solo promettono prestazioni elevate, ma si posizionano anche come accessori di moda, combinando design e tecnologia in un’unica soluzione. Con l’obiettivo di rivoluzionare la mobilità urbana, Navee ha progettato questi monopattini per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e alla praticità.

Caratteristiche del Navee ST3

Il Navee ST3 è dotato di un potente motore da 1.000W di picco, che consente di affrontare pendenze e percorsi variabili con facilità. Con un’autonomia che può raggiungere i 60 km, questo monopattino è ideale per chi cerca un’esperienza di guida dinamica e senza preoccupazioni. Il sistema frenante triplo, che include freno a tamburo anteriore, freno a disco posteriore ed E-ABS elettronico, garantisce una riduzione della distanza di frenata del 20%, aumentando la sicurezza durante la guida. Inoltre, il sistema di controllo della trazione (TCS) assicura stabilità anche su superfici scivolose, rendendo il ST3 un compagno affidabile in ogni condizione.

Il Navee GT3: versatilità e tecnologia

Il modello GT3 si distingue per la sua versatilità e le sue caratteristiche tecnologiche avanzate. Con un motore da 700W di picco e un’autonomia fino a 60 km, il GT3 è progettato per la mobilità urbana quotidiana. Tra le sue funzionalità innovative, troviamo la localizzazione GPS, la protezione antifurto e la possibilità di bloccare e sbloccare il monopattino tramite smartphone. Queste caratteristiche non solo aumentano la sicurezza, ma rendono anche ogni viaggio più connesso e interattivo. Il GT3 Max, versione potenziata, offre un motore da 1.000W e una velocità massima di 20 km/h, rendendolo perfetto per chi desidera affrontare percorsi più impegnativi.

Disponibilità e prezzi

I nuovi monopattini Navee ST3 e GT3 saranno disponibili per l’ordinazione a partire da aprile 2025, con prezzi di listino rispettivamente a partire da 499 euro e 449 euro. Per incentivare l’acquisto, Navee offre una promozione di lancio che prevede uno sconto di 100 euro per gli ordini effettuati tra il 3 e il 22 aprile. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera investire in un mezzo di trasporto ecologico e innovativo.

Altri prodotti della gamma Navee

Oltre ai monopattini, Navee ha ampliato la sua offerta includendo una mini collezione di e-bike e un golf trolley intelligente, il Navee C7 Birdie 3X. Questo golf trolley è dotato di un sistema Smart Follow-Me, che consente al trolley di seguire il giocatore mantenendo una distanza di 2 metri, rendendo il gioco del golf ancora più comodo. Con una batteria da 220 Wh, il trolley offre un’autonomia di 30 km, sufficiente per tre partite complete da 18 buche.