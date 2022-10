Nissan Aryia è il premium suv totalmente elettrico prodotto dalla casa giapponese per inserirsi in un nuovo segmento di mercato che guarda al futuro. In questo articolo vi mostreremo la vettura e ve ne parleremo in dettaglio così che possiate comprenderla in ogni suo particolare.

Nissan Aryia: caratteristiche ed interni

Partendo ad analizzare il veicolo dall’esterno sorprende la semplicità delle linee, il cofano presenta due linee tese che partono dalla fine dei montanti che si congiungono con la griglia di grandi dimensioni e di colorazione totalmente nera.

Dalla parte alta dei fari anteriori inizia un’altra linea tesa che prosegue per tutta la parte alta della fiancata sino alla parte alta del baule posteriore.

Posteriormente vi sono i gruppi ottici in un unica linea come si è già potuto vedere su altre vetture di simile livello (es. Porsche Cayenne).

Internamente vi sono due schermi sulla plancia,entrambi con dimensioni di 12,3 pollici, uno per il tachimetro totalmente digitale e l’altro per il sistema di infotainment Nissan Active Mobility.

L’illuminazione dell’abitacolo può essere personalizzata in svariati colori sulla base dell’umore o delle scelte degli occupanti.

Inoltre vi è l’Head-Up Display che permette al guidatore di avere nel proprio campo visivo le indicazioni, la velocità e molti altri parametri.

Infine la console centrale è scorrevole permettendo di organizzare l’abitabilità a bordo secondo le proprie esigenze. I sedili a gravità zero sono comodi e di raffinata fattura.

Nissan Aryia: scheda tecnica

La Nissan Aryia è dotata di un doppio motore elettrico e della trazione integrale E-4ORCE.

Le batterie hanno potenze di 63 ed 87 kWh a seconda della versione scelta.

Nella modalità Sport grazie alla trazione integrale Aryia scatta da 0 a 100 in 5.7 secondi. La velocità massima della Aryia è di 160 km/h.

L’autonomia è di 360 km per la versione da 63 kWh che diventano 500 in quella da 87 kWh. 460 km per la Aryia più sportiva dotata della trazione integrale.

