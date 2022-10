Mercedes EQS Suv: dimensioni, interni e scheda tecnica

Con la nuova EQS SUV la Mercedes porta a un nuovo livello il concetto già espresso dalla EQS di ammiraglia elettrica, aumentando l’altezza e offrendo 5 o 7 posti su questa inedita di lusso a zero emissioni. Mercedes EQS SUV è disponibile con singolo motore elettrico o due motori e trazione integrale.

Scopriamola in tutti i suoi dettagli.

Mercedes EQS Suv dettagli e caratteristiche

La capacità utilizzabile della batteria è confermata a quota 107,8 kWh e l’autonomia con un pieno varia da un minimo di 507 km a un massimo di 660 km a seconda della potenza e del numero di motore elettrici. Gli ordini di Mercedes EQS SUV sono partiti e le prime consegne sono previste per inizio 2023.

Essendo un vero e proprio Suv la Mercedes EQS ha una carrozzeria completamente diversa dalla berlina EQS da cui deriva, con una lunghezza leggermente inferiore di 5,12 metri, una larghezza di poco superiore di 1,95 metri e un’altezza che cresce di ben 20 centimetri e arriva a quota 1,71 metri.

Il passo resta invece invariato a 3,21 metri, ma all’interno trova posto una seconda fila di sedili regolabile e scorrevole, oltre a una terza fila di sedili opzionale che offre spazio per due passeggeri in più e la rende una grande 7 posti di lusso. Il vano bagagli posteriore ha una capacità di carico variabile tra 645 e 2.100 litri nel caso della 5 posti e di 565-2.020 litri per la 7 posti.

Dettagli e caratteristiche motorizzazioni Mercedes Eqs Suv

La gamma di Mercedes EQS SUV si apre con la versione d’accesso EQS SUV 450+ che ha un singolo motore elettrico, trazione posteriore, 360 CV di potenza e una coppia massima di 568 Nm.

Grazie alla batteria da 107,8 kWh l’autonomia oscilla tra i 536 e i 660 km. Il caricatore di bordo in corrente alternata ha una potenza base di 11 kW che a pagamento può essere portata a 22 kW, mentre la ricarica in corrente continua può arrivare a 200 kW.

Il prezzo è stellare: parte da 138.669 euro.

