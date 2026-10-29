Nissan conferma Bird e Pulling, pronti a guidare la GEN4 con Rowland e Maloney.

Il Nissan Formula E Team ha annunciato oggi, 29 ottobre 2026, la conferma di due volti familiari per la prossima stagione 2026/27, denominata Stagione 13. Sam Bird continuerà nel ruolo di pilota di riserva e sviluppo, mentre Abbi Pulling resterà la pilota esordiente e simulatore. Entrambi affiancheranno gli attuali titolari, Oliver Rowland e Zane Maloney, completando così una formazione di quattro piloti pronta ad affrontare la nuova era GEN4 della Formula E.

La decisione arriva in un momento cruciale: la GEN4 rappresenta il più grande salto tecnologico dell’intero campionato, con un powertrain più potente e un chassis completamente rinnovato. Per questo il Nissan punta su figure che già conoscono a fondo il simulatore interno e il motore elettrico sviluppato dal team, garantendo una continuità tecnica fondamentale per la fase di sviluppo e test preliminari.

Il ruolo di Sam Bird e la sua esperienza pluridecennale

Sam Bird è stato inserito nel Nissan nel novembre 2025 come pilota di riserva e sviluppo. La sua carriera nella Formula E inizia dalla gara inaugurale del campionato nel 2014, rendendolo uno dei pochi concorrenti ad aver vinto con le tre generazioni di monoposto della serie. Con ben 27 podi e 12 vittorie, l’ultima delle quali a San Paolo nella decima stagione, Bird porta una conoscenza strategica e una capacità di adattamento che si sono rivelate decisive durante le fasi di test della scorsa stagione.

Contributi al simulatore e alla preparazione della GEN4

Nel corso dell’ultimo anno, Bird ha lavorato intensamente sul simulatore Nissan, contribuendo a calibrare le nuove dinamiche della macchina GEN4 per offrire a Rowland e Maloney una replica il più possibile fedele della realtà. “Il mio obiettivo è supportare il team in ogni fase, dal setup in pista alle decisioni strategiche in gara”, ha dichiarato Bird, sottolineando l’importanza di una collaborazione stretta con gli ingegneri.

Abbi Pulling: la giovane promessa che si afferma nella Formula E

Abbi Pulling, campionessa della F1 Academy 2024, è entrata nel Nissan nel giugno 2025 come pilota esordiente e simulatore. Durante la stagione 2025/26 ha partecipato a eventi chiave come il test femminile, la Rookie Free Practice di Miami e il Rookie Test di Madrid, raccogliendo preziose ore di esperienza su pista e su simulatore.

Successi recenti e prospettive future

Parallelamente al ruolo in Formula E, Pulling gareggia nella categoria GB3 2026, dove ha ottenuto la prima vittoria a Spa e due podi a Donington Park. “Lavorare con il Nissan è stato estremamente formativo; il supporto del team mi ha permesso di crescere sia al volante che nella gestione dei dati di simulazione”, ha affermato la giovane pilota, aggiungendo che la sfida della GEN4 la entusiasma particolarmente.

Preparativi e test pre-stagionali al Jarama

Il prossimo step del team è la sessione di test programmata dal 16 al 20 sul circuito del Jarama, in Spagna. Bird e Pulling saranno presenti al fianco di Rowland e Maloney per valutare le prestazioni della nuova monoposto, affinare gli schemi di gestione dell’energia e verificare il comportamento del nuovo powertrain in condizioni di gara.

Tommaso Volpe, General Manager del Nissan Formula E Team, ha ribadito l’importanza di questi test: “Conoscere a fondo il simulatore e il nostro powertrain è cruciale per arrivare competitivi nella GEN4. Sam ha dimostrato un grande spirito di squadra e Abbi sta già fornendo contributi concreti. Insieme a Oliver e Zane, crediamo di avere una formazione piloti solida per l’inizio della nuova era”.