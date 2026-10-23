Renault trasferisce Alpine a Dumarey, salvando 150 tecnici e puntando sui nuovi power unit Mercedes in F1

Il centro Alpine di Viry-Châtillon è stato al centro di una operazione strategica che vede protagonista il Dumarey Group. Dopo anni di attività intensiva, Renault ha deciso di affidare la gestione della struttura a un soggetto esterno, con l’obiettivo primario di preservare le competenze ingegneristiche maturate e di garantire la continuità occupazionale per i 150 tecnici coinvolti.

La trattativa, ancora in fase di definizione delle ultime formalità burocratiche, prevede il trasferimento non solo dell’immobile, ma anche di tutti gli asset materiali e immateriali collegati a Alpine Racing SAS. I rappresentanti dei lavoratori dovranno ancora esprimere il loro parere, ma il passo verso Dumarey appare già definito come una risposta concreta alla preoccupazione per il futuro del polo tecnologico francese.

Cessione di Alpine Racing a Dumarey: dettagli dell’accordo

L’accordo prevede che Dumarey si occupi di progettare e sperimentare nuovi motori destinati al motorsport, mantenendo intatto il know-how accumulato in decenni di sviluppo di propulsori ibridi ed elettrici. Il contratto non include la proprietà della scuderia Alpine che continua a gareggiare in Formula 1 sotto la gestione di Renault; si limita esclusivamente al sito tecnico di Viry-Châtillon.

Dal punto di vista economico, le cifre definitive dell’operazione non sono state rese pubbliche. Tuttavia, il trasferimento delle risorse umane e delle strutture è già considerato completato, lasciando solo la fase finale di consultazione con i sindacati e le autorizzazioni normative.

Impatto sulla squadra di Formula 1: motori Mercedes e risultati in pista

Dalla scorsa stagione, la scuderia guidata da Flavio Briatore ha scelto di adottare le unità di potenza ibride Mercedes-Benz. Il nuovo pacchetto PU M17 E Performance è stato integrato nella monoposto Mercedes-AMG F1 W17 E Performance e nei chassis di McLaren MCL40, Williams FW48 e Alpine A526. Nonostante la spinta tecnologica, i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative: la squadra si posiziona al sesto posto nella classifica costruttori, distante anche dal Junior Team Racing Bulls di Red Bull Racing.

Questa posizione sottolinea come, pur avendo accesso a una delle power unit più competitive del campionato, la mancanza di un’efficace sinergia tra chassis e motore possa limitare le performance. Il trasferimento a Dumarey, garantendo la continuità delle competenze di Viry-Châtillon, potrebbe però offrire nuove opportunità di sviluppo per future generazioni di propulsori.

Prospettive future per il centro tecnico

Il patrimonio tecnico di Viry-Châtillon comprende expertise avanzata in sistemi di propulsione ibridi ed elettrici, simulazione, software e tecnologie di collaudo. Dumarey intende mantenere attivo questo ecosistema, puntando su progetti ad alte prestazioni sia per il mondo automobilistico che per il motorsport.

Nel medio-termine i 150 ingegneri potranno contribuire allo sviluppo di nuovi motori, potenzialmente destinati a categorie diverse dalla F1, ma sempre con l’obiettivo di conservare l’eccellenza ingegneristica che ha contraddistinto il centro per quasi un secolo.