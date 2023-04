Non servono tutte le dita di una mano per contare il numero di auto subcompatte che ancora esistono nel panorama automobilistico nordamericano. A dir poco, questo segmento è seriamente minacciato nell’attuale mondo dominato dai SUV.

Ma ci sono alcuni irriducibili che resistono, soprattutto grazie ai produttori giapponesi. Come Nissan, che ha presentato la Nissan Versa 2023 al Miami Auto Show. E non solo la casa automobilistica la mantiene in vita, ma ha anche apportato alcuni miglioramenti per il 2023.

Nissan Versa 2023: caratteristiche, design, motori

Questi miglioramenti non riguardano però il propulsore. Il motore è sempre un 4 cilindri da 1,6 litri con una potenza di 122 cavalli, abbinato a un cambio manuale a cinque marce o automatico Xtronic.

Nissan ha invece aggiornato l’aspetto del modello per mantenerlo attuale. Ad esempio, la griglia a V dell’auto è stata aggiornata e gli stemmi Nissan all’interno e all’esterno includono il logo del marchio rinnovato.

Il modello base S è dotato di maggiori funzioni di sicurezza, tra cui la frenata automatica di emergenza con rilevamento dei pedoni e l’avviso di superamento della corsia.

Il modello SV, di fascia media, ha una nuova console centrale con bracciolo e una stazione di ricarica wireless per il telefono.

Il modello top di gamma SR riceve un nuovo design per i cerchi da 17 pollici e un’esclusiva finitura esterna Sky Grey metallizzata. All’interno, questa variante è dotata di uno schermo touchscreen da otto pollici e di una console centrale con bracciolo, oltre che di un cruise control intelligente.

