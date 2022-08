Noleggio a lungo termine usato: perché conviene?

La formula del noleggio a lungo termine sta spopolando in questi ultimi anni: sono moltissimi gli italiani che preferiscono questa opzione all’acquisto di un’auto e non parliamo solamente di veicoli nuovi. Anche per quanto riguarda il mercato dell’usato, il noleggio a lungo termine si sta rivelando decisamente più conveniente e merita dunque di essere preso in considerazione. Si tratta d’altronde di una soluzione spesso obbligata al giorno d’oggi, visto che i prezzi d’acquisto sono aumentati in modo notevole e le tempistiche di consegna sono sempre più lunghe.

Vediamo però nel dettaglio perché conviene optare per la formula del noleggio lungo termine usato: quali sono gli effettivi vantaggi che si possono ottenere.

1) Una formula all inclusive e zero pensieri

La formula del noleggio a lungo termine offre un primo grande vantaggio che non si può di certo sottovalutare, sia che si opti per un veicolo nuovo che di seconda mano. Parliamo del fatto che non bisogna sborsare grandi somme di denaro e che nel canone mensile da corrispondere sono inclusi tutti i costi relativi al mantenimento, assicurazione, cambio gomme, bollo, revisione, assistenza stradale, manutenzione ordinaria sono tutti a carico della società di noleggio; dunque, l’unica spesa extra che va sostenuta è quella relativa al rifornimento di carburante. Questo si traduce in meno preoccupazioni per le scadenze e meno pensieri. Si sa sin da subito quanto si spenderà per il proprio veicolo, senza sorprese o imprevisti.

2) Meno rischi rispetto all’acquisto di un’auto usata

Quando si acquista un’auto usata, bisogna sempre mettere in preventivo qualche rischio perché si tratta di un veicolo di seconda mano, che potrebbe presentare non pochi problemi. Spesso e volentieri, dopo aver acquistato una vettura usata ci si trova a dover sostenere delle spese ingenti per la sua riparazione e non è certo piacevole. Optando per la formula del noleggio a lungo termine usato invece non si corre alcun rischio, perché l’auto rimane di proprietà della società di noleggio; dunque, è questa che si fa carico di eventuali spese extra per la sua riparazione.

3) Nessun problema legato alla svalutazione

Un altro innegabile vantaggio del noleggio auto a lungo termine è il fatto che non ci si deve preoccupare della svalutazione del veicolo. Si sa che subito dopo l’acquisto ed il passaggio di proprietà il valore di una vettura scende in modo vertiginoso e questo significa che se si volesse venderla nel breve periodo si perderebbe comunque qualcosa. Optando per il noleggio a lungo termine, invece, non ci si deve preoccupare di tale aspetto, proprio perché l’auto non è di proprietà e terminato il periodo previsto dal contratto, la si può rendere semplicemente.

4) Canone inferiore rispetto al nuovo

Per quanto riguarda nello specifico il noleggio a lungo termine di un’auto usata invece, il vantaggio più evidente rispetto ad un veicolo nuovo sta nel canone, che è di gran lunga inferiore. Si spende dunque molto meno, ma si ottengono allo stesso tempo tutti i vantaggi legati alla formula del noleggio a lungo termine e si tratta dunque di una soluzione decisamente conveniente.

5) Avere un’auto sicura

Legato al tema delle possibili spese di riparazione cui si va incontro quando si acquista un’auto usata, il vantaggio del noleggio a lungo termine usato è che è anche nell’interesse della società di noleggio avere vetture sicure, per cui vengono proposte ai clienti auto utilizzate precedentemente da un unico proprietario, controllate e revisionate per tutti gli aspetti che riguardano la meccanica, l’elettronica o la carrozzeria per garantire il massimo del servizio. Inoltre, il vantaggio del noleggio usato è quello di essere certi di avere la vettura in quanto, visto il periodo attuale, se si optasse per acquistare un’auto nuova i tempi di consegna sarebbero lunghi e in costante mutamento mentre questo tipo di noleggio garantisce tempi di consegna molto rapidi e sicuri, con una data a breve termine.