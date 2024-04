Cosa posso guidare con la patente A1? Il costo

Il Codice della strada dice che è vietato condurre autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade pubbliche se non si possiede idonea patente di guida, rilasciata da un ufficio competente e sempre dopo il superamento di specifico esame.

Esistono diverse categorie di patente, in quest’articolo ci occuperemo di fornire informazioni sulla patente di categoria A1.

Patente A1: cosa posso guidare?

La categoria di patente A1 abilita chi ne è in possesso o la conseguirà, a guidare i seguenti mezzi:

Motocicli con o senza carrozzetta, di cilindrata massima di 125 cm³, potenza fino a 11 kW, rapporto potenza/peso fino a 0,1 kW/kg;

con o senza carrozzetta, di Tricicli a motore di potenza non superiore a 15 kW;

a motore Macchine agricole con velocità fino a 40 km/h, che però non devono superare i limiti di sagoma e massa dei motoveicoli.

È bene sapere, che la patente A1 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con la patente AM, vediamo quali sono:

Ciclomotori a 2 e 3 ruote , con velocità fino a 45 km/h, e con cilindrata fino a 50 cm³ se con motore termico; se con motore elettrico, la potenza deve essere uguale o inferiore a 4 kW.

, con velocità fino a 45 km/h, e con cilindrata fino a 50 cm³ se con motore termico; se con motore elettrico, la potenza deve essere uguale o inferiore a 4 kW. Quadricicli leggeri di massa a vuoto fino a 425 kg e con velocità massima di 45 km/h, con cilindrata fino a 50 cm³ per motori a benzina e potenza fino a 6 kW per altri motori, diesel ed elettrici.

Patente A1: il costo

Per quanto riguarda i costi per conseguire la patente A1 è importante sapere che questi variano in funzione di come decidiamo di prepararci.

Se infatti, vogliamo seguire la parte teorica e pratica interamente in un’autoscuola, in questo caso la spesa necessaria per conseguire questa patente sarà di circa 1000 euro; se invece si vuole studiare la teoria da privatista e poi affidarsi a un’autoscuola per la parte pratica, in questo caso il costo per conseguire la patente A1 sarà di circa 700 euro.

Leggi anche: