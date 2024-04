Range Rover Evoque: prezzo e scheda tecnica

Di certo non si tratta di un'utilitaria. Range Rover Evoque è il SUV compatto di tendenza, perfetto in città e off road. Vediamo prezzo e scheda tecnica.

La Range Rover Evoque è uno dei modelli più di moda degli ultimi tempi. Con le sue dimensioni, la sua robustezza e, perché no, con la sua eleganza, si impone sulle strade cittadine ed extraurbane. A quanto pare Evoque piace alla gente che piace.







Range Rover: storia

Si deve tornare al 1948 – siamo nei primissimi anni della ripresa post guerra – per risalire all’anno in cui la Rover presenta la prima Land Rover. Fin da subito si coglie l’intento della casa automobilistica inglese, ossia quello di creare modelli caratterizzati da carrozzeria solida e trazione integrale in grado di affrontare ogni tipo di terreno. La struttura di partenza è quella della Jeep. Ciò che venne fuori è ciò che oggi giorno conosciamo ovvero un veicolo dalla linea attuali anche a distanza di 60 anni.

>Il primo modello di Range Rover appartiene a 40 anni fa, il lancio avvenne nel 1970. L’obiettivo della casa era quello di costruire un veicolo con il quale si potesse viaggiare nel fango immersi nel lusso. Circa 20 anni l’azienda è diventata parte del gruppo BMW. Negli anni ci sono stati tanti passaggi di proprietà del marchio Land Rover. Dalla BMW si passa alla Ford per poi finire in mano agli indiani nel 2008.

Range Rover Evoque

Caratterizzata da un design contemporaneo, Evoque rientra a pieno titolo tra i suv compatti. L’abitacolo ospita quattro adulti: davanti è un salotto, dietro si sta comodi. Sia per quanto riguarda gli esterni e la carrozzeria, sia per quanto riguarda gli interni, è un concentrato di stile. La trazione 4×4, in perfetto stile Range Rover, è a controllo elettronico e, grazie alla frizione Haldex, decide autonomamente quanta coppia inviare alle ruote posteriori.

Massime prestazioni si ottengono sia su strada asfaltata, sia su terreni sterrati. Il cambio di serie è manuale, ma in optional si può scegliere anche quello automatico sequenziale, sempre a sei marce. L’eleganza è nei dettagli, la plancia con rivestimento in pelle, le cuciture a contrasto, sono solo alcuni esempi. Non manca nemmeno la tecnologia: al di sopra della consolle si trova lo schermo touch screen di 8 pollici con cui si comandano il navigatore (optional), la radio e il vivavoce Bluetooth. Inoltre, visualizza anche le immagini della telecamera di retromarcia.

Dimensioni

Di certo non si tratta di un’utilitaria. L’Evoque, con i suoi ingombri e con le sue dimensioni non passa inosservata, senza però essere uno di quei suv giganti, che in città ci si spiega poco. Entrando nel dettaglio, la larghezza sfiora i due metri: si attesta infatti sui 1985 millimetri. L’altezza varia da 1605 a 1635 millimetri, mentre la massa a terra è pari a 1770 chilogrammi. Quanto alla lunghezza, si consideri un passo di 2660 millimetri, dunque è poco più lunga di una berlina compatta. La lunghezza del veicolo è di 4 metri e 37 centimetri.

Range Rover Evoque: scheda tecnica

Siamo ovviamente in fascia alta. Evoque, disponibile in 4 modelli – Pure, Se, Se Dynamic, Hse – si caratterizza per il comfort, la robustezza e la tecnologia, decisamente intuitiva e innovativa. Basta dare un’occhiata alle caratteristiche tecniche per comprenderne appieno le caratteristiche. In ordine alla sicurezza, non mancano il Controllo dinamico della stabilità (DSC), i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, i fari allo Xeno con luci a LED, il lavafari elettrico. A questi si affiancano il Controllo Adattivo della velocità di crociera – che mantiene una velocità costante durante i viaggi e la giusta distanza di sicurezza dal veicolo che precede – e almeno altri due dispositivi particolarmente innovativi: il Blind Spot Monitor – che avvisa se si avvicina un veicolo ai due lati dell’auto, – e il Riconoscimento dei segnali stradali, vero fiore all’occhiello.

L’Adaptive Dynamics permette invece l’equilibrio ottimale tra piacere di guida e controllo, mentre il Torque Vectoring garantisce sterzate fluide e controllate. Quanto al motore, si punta molto sul benzina, un Si4 2.0 a 4 cilindri che può sviluppare una potenza di 240 CV o di 290 CV. Sono disponibili anche motori diesel, da 150 CV, 180 CV e 240 CV. A tal proposito, va detto che anche il meno potente dei motori disponibili, ossia il 2.2 TD4 da 150 CV si fa notare. E’ il il 2.0 turbo a benzina, con i suoi 241 cavalli, la vera espressione di questo suv compatto.

Il prezzo

Il prezzo del Range Rover Evoque dovrebbe partire da € 48.650.

